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市議員黃敏儀提案 設公車總站任務小組

記者鄭怡嫣／紐約報導
目前停運的公車也在法拉盛市中心街道駐留，引起交通堵塞。(黃敏儀辦公室提供)
目前停運的公車也在法拉盛市中心街道駐留，引起交通堵塞。(黃敏儀辦公室提供)

皇后區市議員黃敏儀近日在市議會提出一條新案，擬創建專門的公車總站任務小組，研究在當地建造公車新站(bus depot)的預期成本以及地址。

法拉盛為紐約市最繁忙的交通中心之一，約有20條MTA公車行經法拉盛，或在此設始發點及終點，此外也有通往長島納蘇郡的快車(Nassau Inter-County Express)，停運的公車也同樣在法拉盛市中心的幾個固定地點駐留，供駕駛休息以及換班。然而，閒置的公車長期堵塞街道，造成交通壅堵，阻礙商家裝貨卸貨。

在上世紀40年代中期，法拉盛緬街交羅斯福大道曾設有公車總站，而後被一家百貨取而代之。70年代，時任州參議員曾提議在友聯街交39大道設新的公車總站，此後建公車總站的想法也被多位民代及社區領袖提出，卻都未實現。

目前停運的公車也在法拉盛市中心街道駐留，引起交通堵塞。(黃敏儀辦公室提供)
目前停運的公車也在法拉盛市中心街道駐留，引起交通堵塞。(黃敏儀辦公室提供)

此次由黃敏儀提出的新案，擬創建專門的公車總站任務小組，研究建造新站的預期成本以及地址，成本包括土地購買、承包商、工人、檢查員及其他工作人員的雇用費、施工材料費等。

黃敏儀指，儘管任務小組將確定最終方案，但公車總站地址需比鄰法拉盛市中心，避免公車再在街道停留，此外也應包括乘客上下車區域、以及包括浴室在內、供駕駛休息的相關設施。

根據提案，任務小組將由市交通局局長或其指定人員負責，成員包括市規畫局局長或指定人員、以及五位由市長任命的成員，市長也可邀請其他利益相關者參與工作，例如MTA、聯邦、州、市級機構人員。法案通過後，任命需在90天內完成，首次會議則將在任命的30天後召開。此後，工作小組將有270天研究並產出報告。

黃敏儀表示，自己不是第一個設想在法拉盛建公交總站的人，事實上這樣的需求仍然存在，而任務小組是實現目標的第一步，「在法拉盛建新站既不便宜也不快捷，還可能需要各級政府資金，若無務實建議，就無法推動資金分配，這也是任務小組的用武之地」。

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