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紐約市13處設充電樁 初步選址法拉盛、貝賽

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據紐約市初步規畫，將在包括法拉盛、貝賽等多處安裝充電樁。(美聯社)
根據紐約市初步規畫，將在包括法拉盛、貝賽等多處安裝充電樁。(美聯社)

紐約市交通局以及紐約電力局(New York Power Authority)宣布，將在全市13處設充電樁，並公布初步安設地址，皇后區共九處，其中包括華人聚居的法拉盛以及貝賽，推動實現2035年的零碳排。

據了解，13個電動汽車快速充電樁，將設於全市各大停車場，並配共計約50台充電插頭，旨在加速普及電動汽車，也推進市長亞當斯(Eric Adams)的計畫：在2025年前，使得所有市民均可在住家範圍的2.5哩之內找到快速充電樁。此外它也旨在幫助紐約州在2035年前實現零碳排的目標：到那時，所有在紐約州新買的汽車、皮卡、休旅車都將為零排放用車。

市交通局此次也公布了13處充電樁的安裝地址，皇后區的九處，也包括法拉盛兩處以及貝賽一處。法拉盛的安裝地址分別為王子街38-18號、以及北方大道134-11號，貝賽地址為41大道214-17號。另外的四處地址則分別設於布碌崙(布魯克林)以及布朗士，其中包括華社羊頭灣。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，實現綠色交通未來，就要投資電動汽車充電樁，告別化石燃料，這些快速充電中心將為電動汽車未來提供動力，它們設於缺乏基本服務的多元化社區，也旨在推進市長對公平的承諾。

華人民眾表示歡迎，在法拉盛經營修車廠的資深從業者李啟基表示，目前未在法拉盛看到電動汽車充電樁，但電動車愈來愈普及，能加裝充電樁是好事，也有利普及更多綠色汽車的使用。

汽車 法拉盛 紐約州

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