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史島新渡輪「Dorothy Day」首航 華人與會

紐約訊
史泰登島渡輪「Dorothy Day」號於4月28日首航。(許振輝攝影)
史泰登島渡輪「Dorothy Day」號於4月28日首航。(許振輝攝影)

紐約市交通局往返於史泰登島曼哈頓的嶄新渡輪「Dorothy Day」號，上月28日在史泰登島St. George Terminal命名，隨後舉行首航，並自本月1日起投入定期客運服務；布魯克林藝站(BAS--Brooklyn Artists Studio)創辦人黃再添、紐約The Catholic Worker House志工袁志君，以及目前正在紐約駐村的台灣青年藝術家康雅竺等人，參加新渡輪首航。

Dorothy Day於1897年11月出生於布碌崙高地，是一位傳奇社會和平活動家和媒體工作者，一生關懷弱勢，30年代成立天主教工人報(Catholic Worker)，並與法籍天主教社會活動家Peter Maurin創立天主教工人運動(Catholic Worker Movement)，致力於教會的社會正義教義。

黃再添為華社活躍人士，多年來熱心公益，與Dorothy Day有著「精神上共同的認同」，Dorothy Day受到當代社會的推崇，黃再添引用她的話：「不要誇獎我，重要的是模仿我」。這也是黃再添獨特的行事風格。

袁志君日前完成神學碩士學位，曾在伊拉克與一群志工致力於改變西方世界對伊拉克人民刻板的映象，也曾在希臘協助敘利亞難民。紐約市Catholic Worker House 位於曼哈頓東村，分男生部的St. Joseph House及女生部的Mary House。

康雅竺(左起)、袁志君、Martha Hennessy及黃再添(右一)等人參與首...
康雅竺(左起)、袁志君、Martha Hennessy及黃再添(右一)等人參與首航活動。(許振輝攝影)

袁志君表示，House不單是一個純募集物資發的慈善機構，雖然做的是對貧窮者照顧，但希望保存的是從底層團結、互相照顧的社會運動， 這也是天主教工人運動的精神所在。包括華裔等不同族群藉著在此短暫停留時刻，相互關懷。袁志君強調，從中生代到年輕一代如何繼續社會運動的思維，社會運動沒有終點，而是將社會關懷付諸行動是日常生活的一部分。

與會者共同慶祝史泰登島渡輪「Dorothy Day」號。(許振輝攝影)
與會者共同慶祝史泰登島渡輪「Dorothy Day」號。(許振輝攝影)

「Dorothy Day」號耗資8500萬元，擁有先進技術，是第三艘也是最後一艘可容納4500名乘客的Ollis級史泰登島渡輪，已完成試航並通過了所有必要的安全檢查。

4月28日參加首航的包括有市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、大主教轄區的神父與修女，Dorothy Day的孫女Martha Hennessy及家人、退休大學教授，一般勞動者，甚至也有遊民來參加。

袁志君(上層右四起)、黃再添及康雅竺等4月28日參加史泰登島渡輪「Dorothy...
袁志君(上層右四起)、黃再添及康雅竺等4月28日參加史泰登島渡輪「Dorothy Day」號首航。(許振輝攝影)

Martha Hennessy也是追隨祖母的腳步，從事社會正義活動，她在致詞時表示，懷著喜悅和感激之情來紀念祖母，以她為名的渡輪每日穿梭於她心愛的紐約港水域，將上班族、居民和遊客載送到目的地，是大家讓這一切成為可能。

史泰登島渡輪「Dorothy Day」號於4月28日首航。(許振輝攝影)
史泰登島渡輪「Dorothy Day」號於4月28日首航。(許振輝攝影)

史泰登島 紐約市 曼哈頓

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