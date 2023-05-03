紀念越劇「金派」創始人 邀觀眾免費看戲

六名演出人員。圖左起為周龍章、馬月蓮、陳琴湘、夏生美、朱志玲、徐曉慧以及琵琶手伍鼎宏。(記者顏潔恩╱攝影)

為懷緬越劇「金派」創始人金采風逝世二周年，美華藝術協會定於6日(周六)在曼哈頓華埠 紐約中華公所，舉辦免費的綜合性戲劇樂曲演出，演繹六段全以越劇為藝術形式的劇碼，邀請民眾前來觀賞傳統戲劇藝術的精華。

該演出由美華藝術協會主辦，同時獲得市文化局(City Department of Cultural Affairs)、市議會、紐約州 藝術委員會(State Council on the Arts)的公共資金支持，在兩個月前便開始籌備；而為了傳承和宣揚中國傳統藝術，該協會每年春季和秋季都會各舉行一次公演。

協會創始人周龍章指出，20年前邀請中國多名戲劇大師前來演出，金采風作為越劇的「大佬」也是受邀者之一，從那開始了與美華藝術協會的緣分；金老師委婉動聽的歌聲留下多首膾炙人口的唱段，而這次不少演員本身也是「金派」的粉絲，「有好的角色來紀念金老師，也是很不容易的。」

演員之一的馬月蓮是金采風的徒弟，過去曾長時間待在一起演出；她表示，儘管金采風是一名德高望重的前輩，但「人很平易近人」，反倒像個朋友，非常想念從前一起巡演時的時光。

這場演出將在5月6日(周六)中華公所舉辦，地址是勿街62號，時間是下午2時；民眾免費入場，但需最遲在5日晚(周五)前撥電給(212)431-9740預約入門票。