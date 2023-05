紀念越劇「金派」創始人 邀觀眾免費看戲

六名演出人員。圖左起為周龍章、馬月蓮、陳琴湘、夏生美、朱志玲、徐曉慧以及琵琶手伍鼎宏。(記者顏潔恩╱攝影)

為懷緬越劇「金派」創始人金采風逝世二周年,美華藝術協會定於6日(周六)在曼哈頓華埠 紐約中華公所,舉辦免費的綜合性戲劇樂曲演出,演繹六段全以越劇為藝術形式的劇碼,邀請民眾前來觀賞傳統戲劇藝術的精華。

該演出由美華藝術協會主辦,同時獲得市文化局(City Department of Cultural Affairs)、市議會、紐約州 藝術委員會(State Council on the Arts)的公共資金支持,在兩個月前便開始籌備;而為了傳承和宣揚中國傳統藝術,該協會每年春季和秋季都會各舉行一次公演。

協會創始人周龍章指出,20年前邀請中國多名戲劇大師前來演出,金采風作為越劇的「大佬」也是受邀者之一,從那開始了與美華藝術協會的緣分;金老師委婉動聽的歌聲留下多首膾炙人口的唱段,而這次不少演員本身也是「金派」的粉絲,「有好的角色來紀念金老師,也是很不容易的。」

演員之一的馬月蓮是金采風的徒弟,過去曾長時間待在一起演出;她表示,儘管金采風是一名德高望重的前輩,但「人很平易近人」,反倒像個朋友,非常想念從前一起巡演時的時光。

這場演出將在5月6日(周六)中華公所舉辦,地址是勿街62號,時間是下午2時;民眾免費入場,但需最遲在5日晚(周五)前撥電給(212)431-9740預約入門票。