強降雨致災 皇后區民代籲改善基建

法拉盛凱辛納公園住戶普遍遭遇淹水。(取自黃敏儀推特)

紐約上周末遭遇連續強降雨，導致皇后區 的許多華人遭水災，雖未有人員傷亡，但是仍導致財產損失，讓人擔憂；皇后區多名民代5月1日發聲，表示希望改善基礎設施，避免更多因降雨淹水導致的財產和其他損失。

4月29日和30日連續兩天發生強降雨，導致路面積水，車輛難行。法拉盛 車行老闆李啟基說，這兩天接到一些車輛因為淹水前來修理，其中最嚴重的是一輛suv，「車主開車經過凱辛納公園近玫瑰大道(Rose Avenue)時，水位升高，車輛熄火」。該車輛之後被發現引擎損壞，直接報廢。

不僅如此，法拉盛凱辛納公園附近不少人家車庫有進水情況；在皇后區木邊，也有居民反映地下室進水嚴重，甚至有市民通過打開下水道來緩解洪水 問題。

市議員黃敏儀表示，她1日上午走訪Peck大道附近的居民，發現凱辛納公園附近的居民普遍遭遇淹水。很多居民聯繫她求助，黃敏儀表示，「將致力於與各級政府部門合作，找到真正的解決方案，這樣居民就不必在每當下雨的時候，擔心財產損失或更糟的情況。」

國會議員孟昭文則說，讓居民繼續忍受因下雨導致的洪水問題是不可忍受的，「雖然皇后區沒有遭受像颶風艾妲(Ida)那樣的廣泛破壞，但我們再次面臨這樣的破壞只是時間問題，特別是在我們應對氣候變化影響的時候。」

她提及2021年，曾協助通過聯邦基礎設施法案，使之成為法律，紐約因此收到數十億元。「自從這項措施頒布以來，我一直在敦促紐約市和紐約州將這筆資金的一部分用於抵禦洪水。今天，我再次呼籲撥出這筆錢，特別是用於改善我們的下水道和集水池。」