我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

強降雨致災 皇后區民代籲改善基建

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛凱辛納公園住戶普遍遭遇淹水。(取自黃敏儀推特)
法拉盛凱辛納公園住戶普遍遭遇淹水。(取自黃敏儀推特)

紐約上周末遭遇連續強降雨，導致皇后區的許多華人遭水災，雖未有人員傷亡，但是仍導致財產損失，讓人擔憂；皇后區多名民代5月1日發聲，表示希望改善基礎設施，避免更多因降雨淹水導致的財產和其他損失。

4月29日和30日連續兩天發生強降雨，導致路面積水，車輛難行。法拉盛車行老闆李啟基說，這兩天接到一些車輛因為淹水前來修理，其中最嚴重的是一輛suv，「車主開車經過凱辛納公園近玫瑰大道(Rose Avenue)時，水位升高，車輛熄火」。該車輛之後被發現引擎損壞，直接報廢。

不僅如此，法拉盛凱辛納公園附近不少人家車庫有進水情況；在皇后區木邊，也有居民反映地下室進水嚴重，甚至有市民通過打開下水道來緩解洪水問題。

市議員黃敏儀表示，她1日上午走訪Peck大道附近的居民，發現凱辛納公園附近的居民普遍遭遇淹水。很多居民聯繫她求助，黃敏儀表示，「將致力於與各級政府部門合作，找到真正的解決方案，這樣居民就不必在每當下雨的時候，擔心財產損失或更糟的情況。」

國會議員孟昭文則說，讓居民繼續忍受因下雨導致的洪水問題是不可忍受的，「雖然皇后區沒有遭受像颶風艾妲(Ida)那樣的廣泛破壞，但我們再次面臨這樣的破壞只是時間問題，特別是在我們應對氣候變化影響的時候。」

她提及2021年，曾協助通過聯邦基礎設施法案，使之成為法律，紐約因此收到數十億元。「自從這項措施頒布以來，我一直在敦促紐約市和紐約州將這筆資金的一部分用於抵禦洪水。今天，我再次呼籲撥出這筆錢，特別是用於改善我們的下水道和集水池。」

市議員帕拉迪諾也於同一日走訪貝賽社區，但身為共和黨籍的她表示，否認這是「氣候危機」，「而是基礎設施危機，下水道和供水系統幾十年來都沒有得到適當的維護或升級，而且大規模的人口增長讓問題更加嚴重。」她稱，當務之急是大規模的基礎設施投資。

法拉盛車行老闆李啟基稱，近日收到被淹水的車輛送來維修，其中一輛車不幸報廢，圖為該...
法拉盛車行老闆李啟基稱，近日收到被淹水的車輛送來維修，其中一輛車不幸報廢，圖為該車輛被淹水。(讀者提供)
皇后區多官員呼籲改善下水道和供水系統等基礎設施。(取自推特)
皇后區多官員呼籲改善下水道和供水系統等基礎設施。(取自推特)

皇后區 洪水 法拉盛

上一則

紐約客談／整治雙排停車 浮動罰款引爭議

下一則

長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選

延伸閱讀

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
法拉盛深夜槍聲 4人破壞門窗駕車逃

法拉盛深夜槍聲 4人破壞門窗駕車逃
法拉盛鬧市行走相撞 男遭捅傷

法拉盛鬧市行走相撞 男遭捅傷
紐約法拉盛市中心 男子走夜路被撞 掏利器捅人

紐約法拉盛市中心 男子走夜路被撞 掏利器捅人
法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫

法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回