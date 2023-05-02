紐約客談／整治雙排停車 浮動罰款引爭議

日前有市議員提案，要求設立浮動罰款結構，按日薪來決定應交民事罰款額；提案者以雙排停車罰單為例，說明開1988款豐田 車的人和開2024款賓利車的人，不應該接受同樣的罰款。換句話說，罰款對收入不同人群應該構成同樣的經濟影響，才算是公平的。

這項法案提出後引起爭論。既然是同一項違規，那麼接受同樣的處罰無可厚非，這不是正體現法律面前人人平等嗎？有人擔心，一旦降低罰款額，那麼罰款對違規的遏制作用就會降低，雙排停車問題恐怕會更趨嚴重。還有人說，這個浮動罰款結構就算建立起來了，在如何執行上會遇到很多問題。比如，如何界定「富人」和「窮人」？車是流動的，開車的人也會不同，實施起來會有困難。

但真正的問題在於，如何才能有效遏制雙排停車？有人說應該加重罰款，加強執法。加強執法肯定沒有錯，但加重罰款應該不是一個好的方案，就目前雙排停車高達115元的罰單而言，不應該再加了。

現在世界上有不少地方已經開始實施浮動罰款機制，號稱世界第一都市的紐約，為什麼不可以也拿來試試呢？而且，過去五年，紐約市 的未交交通罰款就高達20億元，試試新方法或許有所改進，這是一種現實和積極的態度。

實際上，雙排停車在紐約非常普遍，尤其當一邊街道需要清掃時，居民往往會把車輛雙排停放到另一邊去，一停就是一兩個小時。這時的雙排停車是一種迫不得已的方法，警察 也只能睜一隻眼閉一隻眼。不過，有時候居民雙排停車幾分鐘就會吃到一張罰單。如果說不公正，這才是最大的不公正。