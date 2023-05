古典亞洲音樂會 76位表演者5月21日獻藝

紐約中國民族樂團與新竹青年國樂團將於5月21日舉辦「風華正茂」音樂會。(主辦方提供)

紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York,簡稱CMENY)從台灣邀請來自新竹青年國樂團的38位年輕樂手,將於5月21日在曼哈頓 的Symphony Space,以「風華正茂」(In the Prime of Time)為主題,舉辦一場大型古典亞洲音樂會,慶祝生活中一切值得珍惜的美好,以及CMENY對古典東方音樂不息的努力。

紐約中國民族樂團表示,此次共將有76位音樂家同台演出,曲目涵蓋大江南北、橫跨歴史幅度,不同風韻的古典和創新的曲子。其中,包括了民樂經典曲目如「良宵」和「瑤族舞曲」,有濃郁地域風格的「東北風」和「台灣追想曲」,和近年來的大型新創作「國樂印象 - 大曲」。

音樂會還包括了三首協奏曲,需高超的演出技巧,有別開生面的雙笛協奏曲,難得一見的中阮協奏曲,以及雙嗩吶協奏曲。

CMENY從1961年創立至今,在幾位老團長和團員們的努力、支持下,目前發展成全美大型中國傳統音樂樂團之一,每年在夏、冬季分別有兩場大型演出,也會在各個博物館 ,圖書館 ,學校,和社區表演。

受邀來美演出的新竹青年國樂團,則多年來致力於推廣民族音樂,演奏技巧卓越且具有豐富的演出經驗,樂團更因和諧音響及團員絕佳默契被譽為台灣「最具活力、實力的國樂團」。

音樂會將於5月21日(周日)下午3時在曼哈頓The Symphony Space舉辦,更多資訊可上https://reurl.cc/Dmrjxd查詢。