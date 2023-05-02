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古典亞洲音樂會 76位表演者5月21日獻藝

紐約訊
紐約中國民族樂團與新竹青年國樂團將於5月21日舉辦「風華正茂」音樂會。(主辦方提供)
紐約中國民族樂團與新竹青年國樂團將於5月21日舉辦「風華正茂」音樂會。(主辦方提供)

紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York，簡稱CMENY)從台灣邀請來自新竹青年國樂團的38位年輕樂手，將於5月21日在曼哈頓的Symphony Space，以「風華正茂」(In the Prime of Time)為主題，舉辦一場大型古典亞洲音樂會，慶祝生活中一切值得珍惜的美好，以及CMENY對古典東方音樂不息的努力。

紐約中國民族樂團表示，此次共將有76位音樂家同台演出，曲目涵蓋大江南北、橫跨歴史幅度，不同風韻的古典和創新的曲子。其中，包括了民樂經典曲目如「良宵」和「瑤族舞曲」，有濃郁地域風格的「東北風」和「台灣追想曲」，和近年來的大型新創作「國樂印象 - 大曲」。

音樂會還包括了三首協奏曲，需高超的演出技巧，有別開生面的雙笛協奏曲，難得一見的中阮協奏曲，以及雙嗩吶協奏曲。

CMENY從1961年創立至今，在幾位老團長和團員們的努力、支持下，目前發展成全美大型中國傳統音樂樂團之一，每年在夏、冬季分別有兩場大型演出，也會在各個博物館圖書館，學校，和社區表演。

受邀來美演出的新竹青年國樂團，則多年來致力於推廣民族音樂，演奏技巧卓越且具有豐富的演出經驗，樂團更因和諧音響及團員絕佳默契被譽為台灣「最具活力、實力的國樂團」。

音樂會將於5月21日(周日)下午3時在曼哈頓The Symphony Space舉辦，更多資訊可上https://reurl.cc/Dmrjxd查詢。

曼哈頓 博物館 圖書館

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