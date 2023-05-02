「皇后區崛起」數十場文藝活動6月登場

皇后區區長理查茲(左二)和皇后區數個藝術組織代表等日前宣布啟動2023年「皇后區崛起」倡議。（取自理查茲推特）

皇后區 區長理查茲和數個藝術組織代表等日前齊聚皇后區博物館(Queens Museum)，宣布啟動2023年「皇后區崛起」倡議(Queens Rising June 2023 Initiative)；作為一個多元文藝慶典活動，本屆倡議將和去年一樣，在皇后區舉辦數十場表演、展覽和文化活動。

「皇后區崛起」的活動倡議在去年第一次發起，之後由皇后區各個藝術和文化組織的主要人士組成規畫委員會，該項目動員了區內的藝術界團體通力合作，展現所有為皇后區文化做出貢獻的傑出藝人和活動。理查茲稱，在藝術和文化方面，沒有什麼地方比得上皇后區；對於本次的第二屆「皇后區崛起」活動回歸，他非常高興，「我們希望你帶上朋友和家人，在『世界的皇后區』度過一個充滿活力的夏天。」

自該活動在去年6月推出，皇后區崛起當時已經有超過75個的組織參與合作，這些組織將在6月持續推出展覽和活動，以突顯皇后區的活動和藝術多樣性。雖然核心節目仍將在皇后區內舉行，但慶祝活動將擴展到整個紐約市 ，其他區的文化機構也將展示皇后區的藝術家和藝術品等。