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第13社區委員會 反對康尼島建賭場

記者胡聲橋／紐約報導
第13社區委員會19日會議上，一名居民正在表達自己的意見。(取自李凱健推特)
第13社區委員會19日會議上，一名居民正在表達自己的意見。(取自李凱健推特)

康尼島所在的布碌崙(布魯克林)第13社區委員會，日前以壓倒性優勢投票反對申請牌照在當地新建賭場；社委會表示，賭場會導致社區交通無法承受。

紐約州擬給下州地區發放三張賭場執照，包括房地產開發商Thor Equities和賭場運營商Saratoga Casino Holdings在內的數家大企業，正極力推動其中一張落戶康尼島。

不過，第13社區委員會最終以23票對8票對在康尼島建賭場的計畫表達反對；社委會主席迪亞茲(Lucy Mujica Diaz)說，社區不想把康尼島變成另一個因建賭場而使當地經濟陷入困境的大西洋城(Atlantic City)；他表示，每年有半年時間，康尼島的交通狀況非常擁擠，如果讓更多人湧入康尼島，當地的交通根本無法承受。

代表康尼島的市議員李凱健(Ari Kagan)在得知投票結果後說，表示完全同意社區委員會的意見。他說，不僅是康尼島，整個南布碌崙都反對建賭場，和他交換過意見的絕大多數人都反對。

這幾家大企業此前在第13社區委員會會議上介紹賭場計畫時，就遭到了大多數人的反對。居民代表在會議上發言提出，康尼島的犯罪率本來就不低，如果建造賭場，雖然可以增加一些就業，但卻會帶來更多犯罪，會損害當地居民的生活質量，摧毀家庭。

第13社區委員會以壓倒優勢投票反對在康尼島建賭場。(康尼島賭場開發商提供)
第13社區委員會以壓倒優勢投票反對在康尼島建賭場。(康尼島賭場開發商提供)

康尼島 布碌崙 投票

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