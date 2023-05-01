清潔局擬新規 庭院垃圾未分類要罰

紐約市 清潔局(Department of Sanitation)日前舉行公聽會，討論垃圾回收新規，擬要求市民將樹枝、樹葉和小細枝等庭院垃圾從家庭垃圾中分離單獨歸納，否則將面臨罰款。

根據新規，庭院垃圾需要放在單獨的袋子或容器中，並與家庭垃圾分開，再由清潔部門進行回收；市民可以將枝葉與其他如食物殘渣等有機垃圾一同放在路邊，儘管目前路邊堆肥計畫仍是自願選擇。

根據市府早前通知，預計今年6月起，皇后區將率先強制實行庭院垃圾回收規定，對此類垃圾進行堆肥處理，且已在今年春季恢復了路邊堆肥回收服務；第二階段實施該計畫的地區為布碌崙 (布魯克林)，將於今年10月生效，路邊回收服務也將同時啟動；此外，布朗士 和史泰登島的新規生效時間為2024年3月，曼哈頓的生效時間為2024年10月。

若提案通過，清潔局計畫在市內每區實行三個月「教育警告期」(Education and Warning Period)，隨後再處以罰款，被發現將庭院垃圾混入家庭垃圾中的居民，將收到25元至100元不等的罰單。

廢棄物行業顧問克里斯蒂安森(Kendall Christiansen)在聽證會上表示，市府應該給出更加清晰的定義，告訴市民何為庭院垃圾，避免造成困惑、誤收罰單。

支持者則表示新規是減少垃圾和溫室氣體排放的重要舉措。自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)紐約環境主任高德斯坦(Eric Goldstein)表示，堆肥計畫是紐約市固體廢物政策上的一次歷史性改革，將有助於推動一系列環境和經濟目標的實現，同時也是邁向更加可持續化垃圾政策的一大步。