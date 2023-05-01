媽媽創意料理 得獎名單揭曉

Lydia Hsu的作品獲得高童組第一名。(主辦方提供)

2023美國味全母親節 繪畫比賽「媽媽的創意料理」得獎名單於5月1日揭曉，本次比賽各組優勝者原創性十足、獨具特色且敘事豐富的佳作。三位華裔藝術家評審表示，今年參賽作品創意、構圖和繪畫技巧都相當出色，參賽者們通過他們傑出的繪畫技巧，與家長分享了家庭中的愛，並且表達了對母親的感激之情。同時，他們也充分展現出自己的創意和想像力，讓人看了心裡暖洋洋。

由美國味全公司和世界日報 聯合主辦的「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽，採取了線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近1200件作品，競爭相當激烈，本屆廣告標語「幸福味，全家知」更點綴了整個比賽的氛圍。

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示：「多年來，味全母親節繪畫比賽每年都吸引眾多參賽者，他們呈現的作品無一不是驚艷人心。今年，比賽主題以「幸福」為中心，我們希望透過這個核心理念，能夠在這個重要的節日裡，推動華人社區表達對母親的愛和關懷。透過繪畫作為媒介，讓感恩之心傳遞開來，記錄下和母親共度的每個美好瞬間、每次快樂的生活片段。」

本屆邀請曾獲許多知名國際設計大獎的品牌包裝平面設計師施德嫻，關注亞裔 群體的壁畫藝術家、賓州州長亞太裔事務顧問委員會委員蔡陳林，在紐約積極參與各大展覽及藝術博覽會的台裔藝術家謝高元等擔任評審。

獲得幼童組第一名Zixi Cui的畫作，謝高元老師表示，這幅畫的構圖非常出色，充滿著豐富的想像力和創意。鍋中的料理生動有趣，散發出濃厚的童趣氛圍，讓旁邊的小朋友非常期待媽媽煮的創意料理。

蔡陳林老師的針對高童組第一名Lydia Hsu的畫作講評，點出這幅作品的第一印象就是充滿歡樂和動感，彩虹紐帶作為元素在畫面中產生了分割和顏色的平衡，形象的穿插和環繞構圖很有趣，使用白色和金色的線條使得整個畫面和諧，不突兀。

施德嫻老師稱讚青少年組第一名Clemence Wong的作品的倒三角構圖非常傑出，能夠呈現出強烈的立體空間感，同時畫面中呈現的互動感也相當別出心裁。

得獎名單如下：幼童組第一名Zixi Cui、第二名Caden Lin、第三名Corinna Liu、第四名Iris Wang；高童組第一名Lydia Hsu、第二名Jonathan Tang、第三名Katherine Yu、第四名Shawn Gao；青少年組第一名Clemence Wong、第二名Linda Wang、第三名Mirabelle Feng。