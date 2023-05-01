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華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

居民強烈反對 戴克高地商住樓計畫取消

記者顏潔恩／紐約報導
發展商原提出的六層樓建築方案。(第11社區委員會提供)
發展商原提出的六層樓建築方案。(第11社區委員會提供)

布碌崙(布魯克林)擁有不少華人居民的戴克高地原定建一棟六層商住樓，然而上百名居民在日前舉行的公聽會上表示強烈反對，擔心將對原本的日常生活帶來負面影響；經過多方的考慮，發展商目前已取消計畫，並表示有意願與當地居民溝通，協商出雙方都滿意的方案。

據悉，發展商原定在86街1421號興建一棟約64呎高的六樓建築，該址目前是一棟一層樓的建築物；新樓將提供32間公寓單位，其中10間將列為可負擔公寓的單位；大樓的底層將用作商業用途，地下則興建提供25個停車位的停車場。

發展商日前在社區內召開公聽會，出席的上百名民眾基本上都持反對意見，擔心這個「龐大的建案」將會對原本的生活帶來負面影響；一名居民表示，附近的住宅最高也不過三層樓，其在當地已居住數十年，喜歡原有的生活環境、擔憂新樓會改變市容面貌，「特別是不想看到陽光被高樓給遮擋。」

市議員紀思庭(Justin Brannan)日前在推特上公布，在接收到居民的反饋後，發展商決定取消對土地運用法規修正的申請，意味著不會推動該建案，「他們未來將在與民眾的合作下，決定該址的發展計畫。」

發展商Thomas Aellis的代表律師Richard Lobel指出，在住房短缺的危機下，六層樓其實是相對折衷的建議，可惜還是遭社區抵觸；戴克高地公民協會的代表Barbara Vellucci表示，無論是六層還是九層建築，都不合適在這個社區內發展，「若這項計畫獲批，以後其他的龐大計畫就會接踵而來」，將給當地人帶來負擔。

布碌崙 華人 布魯克林

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