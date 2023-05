現代、起亞汽車頻被竊 市府送追蹤器

現代起亞兩品牌部分車型失竊風險大,市府將發放AirTags幫助車主追蹤車輛。(美聯社)

現代和起亞汽車近期頻繁失竊,市長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局4月30日舉行記者會,表示將為盜車高發地區的車主發放蘋果 AirTags追蹤設備,便於車輛被盜後追蹤失車。

此前有報導稱,現代和起亞品牌的部分最新款車型存在設計缺陷,竊賊用一根USB線和一把螺絲刀就能啟動車輛,而且盜車手段社交媒體TikTok上大量流傳,導致模仿者眾,針對這兩款車型的盜竊案件因而猛增;紐約市警局透露,今年到現在已經有966輛現代和起亞車被盜,比去年增加了819起,其中僅布朗士 第43分局一個轄區,今年被盜車輛就達到創紀錄的207輛。

市警總局表示,更好紐約協會(Association for a Better New York)已向市政府捐贈500個蘋果AirTags設備,並由市警局贈送給布朗士第43分局轄區部分車主,以便他們能在遭遇盜車時通過AirTags的追蹤定位功能尋找被盜車輛。

亞當斯則表示,使用科技打擊犯罪、保護市民及其財產,是市府和市警的努力方向。他透露,市警總局將向最可能成為此類盜竊案目標的車輛所有人發放AirTags,這種設備可以藏在車內難以被偷車賊發現的地方,配對成功後,被害人通過自己的蘋果手機就可以實時追蹤他們的車輛;而且,AirTags的追蹤信息只會分享給用戶本人,警局無法獲得這些隱私。警察則可以協助教學,教用戶如何使用這個裝置。

除了贈送追蹤設備外,市府日前也宣布,準備加入正在全美多個城市進行的訴訟,控告兩家製造商防盜措施不力。對此,現代汽車發表聲明說該公司「致力於確保產品的質量和誠信」,已經採取了多種措施防止盜竊行為,包括免費發放方向盤鎖以及升級防盜軟體等。