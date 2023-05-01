誤看停車牌遭罰 市府老員工籲小心

鄭向元提醒，停車時看清標牌，切勿在貨車裝卸時間停車挨罰。(記者高雲兒／攝影)

曾在市都市規畫局擔任規畫師37年的鄭向元，近日收到他有生以來第一張違規停車罰單，被罰竟是因為未曾注意新增的停車指示牌；他表示，不少民眾對新的停車標牌不熟悉，「希望大家看清停車標誌，別花冤枉錢」。

鄭向元說，4月28日中午，他開車到位於森林小丘的皇后大道(Queens Blvd.)辦事，正好看到路邊有車位，且一旁的綠色標誌上寫著可停車兩小時，「一般停車最重要的就是看清楚停多久」，於是他交夠停車費後放心辦事。

不一會兒，他回到停車點卻發現自己被罰95元，「我拿到生平第一張違規停車的罰單」。作為市府老人，這可謂是在自己的老本行「翻了車」。仔細觀察他才發現，在綠色的停車標誌上有個別的標牌「Truck Loading Only」(僅限貨車裝載)，上面標明，周一到周五的早上7時到晚上7時，在箭頭指向的道路一側，僅允許貨車停車裝卸。

鄭向元還發現，前後停著的私家車都被貼條，卻未見卡車的蹤影，「估計很多人吃過虧了」。他說，當地共有三張停車標誌：第一張規定道路兩側除周日外早8時半到9時都不能停車，第二張規定周一到周五早上7時到晚上7時，在箭頭指一側僅能停靠貨車裝載，第三張則指和貨車裝載相同的方向，可以在周六早9時到下午7時用咪表停車。