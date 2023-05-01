我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

誤看停車牌遭罰 市府老員工籲小心

記者高雲兒／紐約報導
鄭向元提醒，停車時看清標牌，切勿在貨車裝卸時間停車挨罰。(記者高雲兒／攝影)
鄭向元提醒，停車時看清標牌，切勿在貨車裝卸時間停車挨罰。(記者高雲兒／攝影)

曾在市都市規畫局擔任規畫師37年的鄭向元，近日收到他有生以來第一張違規停車罰單，被罰竟是因為未曾注意新增的停車指示牌；他表示，不少民眾對新的停車標牌不熟悉，「希望大家看清停車標誌，別花冤枉錢」。

鄭向元說，4月28日中午，他開車到位於森林小丘的皇后大道(Queens Blvd.)辦事，正好看到路邊有車位，且一旁的綠色標誌上寫著可停車兩小時，「一般停車最重要的就是看清楚停多久」，於是他交夠停車費後放心辦事。

不一會兒，他回到停車點卻發現自己被罰95元，「我拿到生平第一張違規停車的罰單」。作為市府老人，這可謂是在自己的老本行「翻了車」。仔細觀察他才發現，在綠色的停車標誌上有個別的標牌「Truck Loading Only」(僅限貨車裝載)，上面標明，周一到周五的早上7時到晚上7時，在箭頭指向的道路一側，僅允許貨車停車裝卸。

鄭向元還發現，前後停著的私家車都被貼條，卻未見卡車的蹤影，「估計很多人吃過虧了」。他說，當地共有三張停車標誌：第一張規定道路兩側除周日外早8時半到9時都不能停車，第二張規定周一到周五早上7時到晚上7時，在箭頭指一側僅能停靠貨車裝載，第三張則指和貨車裝載相同的方向，可以在周六早9時到下午7時用咪表停車。

據悉，這張「僅限貨車裝載」的停車標識是近三四年重新設計的標識，和以前的有些不同；鄭向元提醒，停車時記得看清所有的停車信息，尤其是多種停車指示牌疊加的狀況，要告訴保持頭腦清醒，算出每個路牌允許停車時間段的交集。時間、文字、箭頭是3大最重要信息，一定要每一項都看清，尤其是最容易被忽視的箭頭，假設看到的箭頭只有一邊，那就表示這規則只適用於從桿子算起和箭頭指的方向。

市民鄭先生日前因為沒看清森林小丘皇后大道的多重停車標誌，收到生平第一張罰單。(鄭...
市民鄭先生日前因為沒看清森林小丘皇后大道的多重停車標誌，收到生平第一張罰單。(鄭先生提供)

上一則

第13社區委員會 反對康尼島建賭場

下一則

8大道民宅口角槍響 西裔男腿部中彈

延伸閱讀

挺台進世衛 灣區僑界30部重機、50多輛汽車大遊行

挺台進世衛 灣區僑界30部重機、50多輛汽車大遊行
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
皇后區長理查茲：威利點足球場將造福法拉盛

皇后區長理查茲：威利點足球場將造福法拉盛
范奈司華資超市停車場 亞裔女被非裔男綁架

范奈司華資超市停車場 亞裔女被非裔男綁架
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊