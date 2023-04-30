針對華人犯罪？她除草被問路 項鍊瞬間遭摸走

住在凱辛納公園附近社區的詹先生，遇到新型犯罪。(取自谷歌街景)

日前在皇后區 出現疑似針對華人 的新型犯罪，居住在皇后區法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)附近的華人投訴，表示有陌生人驅車經過佯裝問路，再趁其不備盜走身上珠寶首飾，事發後受害者雖曾嘗試報案，但遭到當地轄區市警和911緊急求助電話互踢皮球，令受害者感到不解。

詹先生向本報投訴，28日下午他和妻子在家中打理家務，妻子前去家門口除草，不久後返回屋內，卻發現脖子上長戴的玉項鍊已經不見，仔細回想後，懷疑是當時在除草時，被遇到的可疑問路者盜走。

詹先生轉述，妻子回憶事發經過，當日專心在戶外清除雜草，突然有兩人駕駛著廂式貨車停在家門口，車上下來一名女士，詢問是否知道最近的好市多 (Costco)在何處。

在告知方向後，女子表示，當日是她母親生日，心情愉悅必須回禮表示感謝，隨即拿出五元現金和一條金色項鍊，打算送給詹先生的妻子，妻子百般推脫不敵熱情，最後她收下了項鍊，並接受了女子的擁抱，進到屋內約20分鐘，才發現原本的玉項鍊已經不見。

詹先生表示，兩陌生人為一男一女，疑為中東裔人士，男士負責駕駛，女士負責下車盜竊，但有諸多可疑之處。

他解釋，自家附近並沒有好市多，更不是前往好市多的要道，也不常有陌生人士和廂式貨車進入，且問完路要求送禮和擁抱更是令人生疑。

詹先生懷疑，陌生女子就是在和妻子擁抱時，使用了「魔術般」的手法，將項鍊悄無聲息的盜走，所贈的項鍊也是廉價的假冒品；事後回憶發現，有印象曾在數月前見此女子在家附近出現，疑似長期蹲點作案，希望所有華人社區居民注意警惕，留意此類新型盜竊手法。