又見仇亞犯罪 女遭吐口水、酒莊被噴漆

皇后區一酒莊遭人噴塗仇亞言論，男子遭警通緝。(市警提供)

仇恨亞裔 犯罪仍在紐約市發生，近日在曼哈頓 上西城和皇后區 ，分別發生兩起仇亞犯罪，其中一名亞裔女受害者更在民選官員辦公室內，遭人辱罵並吐口水，警方公布嫌犯體貌特徵，呼籲民眾提供線索。

根據市警公布信息，3月14日下午1時5分，位於曼哈頓哥倫布大道(Columbus Avenue)563號的市議員高步邇(Gale Brewer)辦公室，一名身分不明的非洲裔男子進入辦公室後，與23歲的女性受害者發生爭執。

男子在發表反亞裔言論後更向受害者吐口水，然後沿哥倫布大道向南逃跑，所幸受害人並未在案發中受到肢體傷害。

根據警方公布的案發地監控，該非洲裔男子身高約5呎10吋，體重約200磅；作案時戴著口罩，身穿深色夾克、深色褲子和白色運動鞋，最後一次被人看到時背著一個亮色書包和一個超市牛皮紙袋。

另一起案件則發生在皇后區南部市警101分局轄區，4月19日晚10時43分，一身分不明的男子在Far Rockaway和莫特大道(Mott Avenue) 站下了A線列車，然後步行到莫特大道和Beach Channel拐角處的巴士站。

在等車時，他走到位於莫特大道21-35號的一家酒莊前，在前門噴上了反亞裔言論；當汽車到站，便登車離開。

目前此案已交市警仇恨犯罪小組調查，根據監控，嫌犯中等身材，留有鬍髭；作案時身穿黑色圖案白色帽衫、白色運動褲、白色運動鞋；頭戴黑色棒球帽，背著黑色背包。