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以馬斯克之名設宴 演員到場引眾怒

記者劉梓祁╱紐約報導
「假馬斯克」(右二)日前現身雜誌揭幕活動。(記者劉梓祁╱攝影)
「假馬斯克」(右二)日前現身雜誌揭幕活動。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約僑界人士日前在曼哈頓舉辦雜誌創刊揭幕晚宴，被指以特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)作為嘉賓出席對外宣傳，吸引逾百位華人參加，其中有人聲稱付費入場。到場嘉賓隨後被證實為假扮馬斯克的演員，引起與會者不滿，認為主辦方存在欺詐行為，要求澄清事實、退回款項。但主辦單位29日舉行記者會，否認曾對外宣稱馬斯克一定會到場，也否認曾收取費用。

該晚宴於本月27日晚在曼哈頓下城一家酒店舉辦，紐約中美商會會長江錦鑫(Gary Kong)宣布作為主席參與創立「華爾街雜誌」(Wall Street Magazine)，首期刊物將以馬斯克作封面，並稱其本人將親自到場參與揭幕。當晚，有逾百位華人出席，多人表示為見馬斯克而來。

根據聯絡人為江錦鑫的宴會邀請函，此宴會由其與出版人雅各布森(Michael Jacobson)共同舉辦，並以紅色字體註明「馬斯克已確定參加」。但宴會於當晚7時開始後，馬斯克一直未露面。直到晚上約9時40分，一名男子在三名隨同護送下到場，主持人同時喊出「歡迎馬斯克」，男子隨即被人群和閃光燈包圍。

該男子並未在會場久留，僅簡單回答了雅各布森幾個問題和為雜誌揭幕後便離開。隨後不斷有與會者注意到該男子的體態、外貌和聲音等特徵，與印象中的馬斯克極不相符。

討論隨即在網路發酵，有與會者在社交平台發出與「馬斯克」的合影；28日凌晨1時許，江錦鑫在社交平台發文表示該活動實為「假馬斯克宴會」。

活動結束後，陸續有與會者發聲表達不滿，認為被「欺騙」，要求主辦方解釋，並退還收取款項。

為回應爭議，中美商會29日在法拉盛舉行記者會，江錦鑫和雅各布森均出席。中美商會創會會長林敏芝表示，此次涉及「入場費」的分歧與商會無關，雜誌宴會是會長江錦鑫的個人行為，由其個人出資。

江錦鑫則表示，從未對外宣稱馬斯克一定會到場，更未收任何人費用，願意和自稱付費者對質。

馬斯克 曼哈頓 華人

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