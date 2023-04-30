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網路詐騙多 班森賀多華人破財

記者顏潔恩╱紐約報導
透過通訊軟體交友，班森賀多華人慘遭詐騙。(取自unsplash)
透過通訊軟體交友，班森賀多華人慘遭詐騙。(取自unsplash)

近日網路詐騙頻傳，而根據市警，布碌崙(布魯克林)班森賀仍有大量華人淪落為網路詐騙、投資詐騙的受害者，有人在通訊軟體上與網友聊天，熟識之後被對方說服，其中一名華女投入15萬8000元投資加密貨幣，沒想到不久後錢慘遭騙走，網友也消失無蹤。

報住在18大道交75街的41歲華女指出，去年12月6日她通過微信結識一名華男，幾個月以後，對方說服她投資加密貨幣；華女總共匯了15萬8000元進入一個Coinbase帳戶，後來在華男的指示下，這些錢又轉移至另一個交易加密貨幣的App，不久後這些錢便不見蹤影，華男也將她的聯繫拉黑。

報住在17大道交84街的52歲華男報警表示，去年10月3日，開始在通訊軟體Line上面跟一名陌生男子聊天，一段時間後，對方說服他下載用來進行網路投資的應用程序(App)，此後至4月21日，他分別匯了9535元和1萬35元，但近期男子突然失聯，華男則無法從App上拿回自己的錢。62分局警探目前已介入調查，但至今仍無進展。

另外還有找工詐騙，3月28日一名住在16大道交82街的23歲華男，在家中收到自稱來自微軟(Microsoft)團隊的電郵，對方表示有興趣提供他一個在家上班的職位，雙方談好工作內容後，華男立即就收到了幾張支票，拿去銀行兌現，沒想到不僅這些支票無法入帳，華男原本的銀行積蓄更被扣除4000元。

最後報住在S大道交西9街大的38歲華女報警稱，4月20日發現大通銀行(Chase Bank)無故被轉走了三筆錢，損失共1萬6381元；不僅如此，不法分子還利用她的身分，通過T-Mobile將一張手機卡轉到一部手機的名下，受害者認為她的個資是這個時候就被洩漏出去的。

警方多次強調，網路詐騙盛行，民眾交友更要小心，不要輕信陌生人的話，平時也要經常檢查自己的銀行戶口，確保沒有異狀，若有不清楚或認不得的交易，應立即報警和通知銀行，將損失降到最低。

華男 詐騙 華女

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