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坍塌隱憂 華埠等4停車場遭關閉檢查

記者張晨╱紐約報導
華埠停車場因維護不善被關。(谷歌地圖)
華埠停車場因維護不善被關。(谷歌地圖)

曼哈頓下城金融區(Financial District)此前發生停車場坍塌，造成一死五傷，為避免更多類似情況，市府因此大規模檢查全市具有安全隱憂的停車場，其中包括華埠在內，共有四座停車場在近日強制關閉。

當局表示，關閉的停車場包括下城砲台公園雷克托廣場(Rector Place)225號、華埠擺也街(Bayard St.)50號，布碌崙(布魯克林)康尼島史迪威大道(Stillwell Avenue)2781號，以及公園坡(Park Slope)12街429號；這四個停車場是在金融區停車場倒塌後對78個停車場進行排查時，發現維護不足的。

市樓宇局(DOB)發言人表示，坍塌發生後，當局立即開始審查帶有停車設施的建築記錄，以對全市存在安全隱患或交通局已知其嚴重違規的建築，進行針對性執法。

在對78個停車建築的檢查中，發現有四座的結構問題需要立即清空部分區域；市樓宇局發言人說，當局採取這些行動，是為了保護市民，直到業主完成所需的維修工作為止。

與此同時，金融區坍塌車庫的拆除和清理仍需要一段時間，當局表示，為了確保每個人的安全，他們不想急於求成，27日晚已有部分車主，得以提走他們的汽車

在工程師的監視下，一輛接一輛的汽車從四層的車庫中被開出，除了附近坍塌的灰塵和碎片外，被提走的汽車都沒有重大損壞；車主在檢查好車輛後需拍照確認，且有保險理算員站在旁回答問題。

坍塌事故發生時共有六位工作人員在停車場內，其中四人被救送醫、一人拒絕接受治療、一人死亡；28日則為遇難停車場經理摩爾(Willis Moore)的葬禮。

汽車 華埠 布碌崙

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