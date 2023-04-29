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華翁涉殺妻自殺送醫 遠距應訊不得保釋

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島案發地點。(取自谷歌)
史泰登島案發地點。(取自谷歌)

史泰登島日前發生一名71歲華翁，涉刺死妻子的家庭暴力案，進一步調查披露，被指控的華翁在刺了妻子後也試圖自殺，警方將該案從謀殺往自殺未遂方向調查；兇嫌目前還在醫院接受治療，於遠距視訊下出席庭訊，法官裁定他需還押，不得保釋候審。

23日晚上10時左右，71歲的陳銘(Chen Ming，以下均為音譯)與62歲的妻子景曉瓊(Xiao-Qiong Jing)在位於史泰登島的家中吵架，等到41歲的兒子聽到父母爭吵聲，闖進上鎖的房間時，發現母親已倒在血泊中，陳銘身上也有多處刀傷，兒子則在搶奪刀子的過程中畫傷左腿。景曉瓊被送往史泰登島大學北醫院搶救，不久後宣判死亡。

陳銘這期間在醫院接受治療，傷勢穩定，他日前已通過電話會議應訊，法院資料披露，妻子被他刺了三刀，傷口遍布全身；警方調查人員相信，陳銘在殺死妻子後企圖自殺，因而將調查方向改成未遂自殺案，但他仍面臨二級謀殺、一級襲擊、以及非法持有武器罪名，不得保釋外出。

消息指出，陳銘與妻子是二婚，女方還有一名成年的女兒，而案件中受傷的則是陳銘的兒子；陳銘在過去並沒有被捕紀錄，與妻子也從未有家庭暴力史，兩人吵架的原因還在調查中，據悉陳銘疑似在布碌崙(布魯克林)經營商店，他與位於貝瑞吉的一家洗衣店、折扣店有關聯。

他們的鄰居指出，平日裡很少見到陳銘，屋內除兩老和兒子外，還有兒子的妻子和孩子們，「還以為他們看起來生活很美滿」，鄰居Nancy Miller表示，一家人早上會一起坐車到布碌崙上班。

史泰登島 布碌崙 布魯克林

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