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紐約客談╱當警察成意識形態符號

紐約客談

紐約市議會近期通過議案，要求加強對警察的培訓，能夠辨別自閉症患者並妥善對待，這條議案由於涉及「警察」這一敏感源，在通常一團和氣的全體表決會議上，收到一些反對票。

自閉症患者無法與常人溝通、行為又難以預測，很容易被誤認為危險分子，遭到警察過度執法，提案的市議員納爾西斯(Mercedes Narcisse)表示，議案可「保護生命」，在警察缺乏相關訓練下，「死一個人都嫌多」。

但在表決時，投下反對票的進步黨團代表人物哈尼夫(Shahana Hanif)，同樣也以「每條人命都不值得犧牲」為理由，認為僅增加這樣的培訓，不足以阻止警察殺人，她舉例，過去也有接受過相關訓練的警察，誤殺男子導致悲劇。另外也有議員雖對議案投下贊成票，但同意培訓無法有效制止警察濫殺的說法。

這種情況體現當前社會對於「警察」的複雜態度。一方嘗試從整體素養下手，用專業知識和嚴格規則規範個體警察濫權行為；一方則認為個體警察濫殺無辜的行為，代表人群的整體面貌，並從整體上失去信任。

仇警思潮有其深刻的社會歷史背景。從整體上看，「警察」這個身分難言無辜，畢竟有太多人「護民無措、擾民有方」，而美國的槍枝問題，在客觀上也要求警察在執法時，需要隨時準備拔槍，錯殺概率也高得多。

殺人或濫權畢竟還是個人行為，因此仇警，多少有些意氣用事。我們能做的，是加強技術素養培訓，同時嚴格法紀、整頓警政體系，確保不法甚至犯罪的警察能受到公正嚴格的審判和懲處。紐約市數十萬警察，畢竟不都是壞人。

警察 紐約市

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