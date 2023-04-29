皇后區長理查茲：威利點足球場將造福法拉盛

理查茲28日發表區情咨文，聚焦皇后區住房、醫療保健、教育、基礎設施。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)28日在皇后劇院(Queens Theater)發表區情咨文；會上他提到將在威利點(Willets Point)打造的足球 場館，表示包括可樂娜、法拉盛這樣遭受數十年撤資之苦的社區，將從項目中獲益最多。

理查茲當天會議聚焦皇后區住房、醫療保健、教育、基礎設施等方面工作，回顧過去兩年間，他為皇后區爭取到的1.27億元資金，包括2200萬元用於學校，1900萬元用於文化團體，1800萬元用於醫院，1600萬元用於圖書館，另外1600萬元用於公園，1000萬元用於市立大學。

會上有不同移民社區進行藝術表演，彰顯了皇后區文化多元性。(記者高雲兒／攝影)

在住房問題上，理查茲談到了他上任以來簽署的4600多套平價房，他同時提及房屋局(NYCHA)應及時提供資金給「緊急租金援助計畫」項目。

在建設方面，他提到了皇后村(Queens Village)的Creedmoor地產開發，以及紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)將在威利點打造可容納2萬5000個座位的足球場館；理查茲說：「像可樂娜(Corona)和法拉盛(Flushing)這樣遭受了數十年撤資之苦的社區，會從這個項目中獲益最多。」

交通方面，他表示耗資130億元用於修建甘迺迪機場(JFK Airport)和拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)後，應考慮修建渡輪和公車服務，以及延長地鐵N號線的可能性。

仇恨犯罪方面，理查茲再次強調此風不可長。(記者高雲兒／攝影)

同時，理查茲支援州長的計畫，在布碌崙 (布魯克林)和皇后區之間設立區際快線，改善外區通勤狀況，屆時17條地鐵線會被連結起來，從布碌崙貝瑞吉坐車到傑克森高地將耗時不到40分鐘，「到時候布碌崙居民會來傑克森高地吃飯」。

在教育方面，他表示紐約市對有色人種學生投資不夠，「過度擁擠的學校，沒有課後活動，也沒有社區中心」，呼籲為所有兒童建立普遍的免費課外活動項目。

仇恨犯罪方面，理查茲再次強調此風不可長，並提及將排燈節定為公立學校的節日，以及將為猶太裔建立皇后區第一座大屠殺紀念館。他稱在任職期間，已經任命了320名新的社區委員會(Community Board) 成員，「我們委員會中的有色人種比以往任何時候都多。」

多位官員出席。(記者高雲兒／攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)發表了介紹性講話，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)和州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)也發表了講話。皇后區副區長永恩(Ebony Young)擔任主持人並致歡迎辭，會上還有不同移民社區進行藝術表演，彰顯了皇后區文化多元性。