白卡恢復自行續期申請 留意收信

兩部門的信封樣品。(記者劉梓祁╱攝影)

醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，在疫情 後結束了三年的自動續期，重新恢復每年自行提交續期申請的規定；醫療保險 公司代表近日在曼哈頓華埠紐約中華總商會舉辦信息講座，提醒民眾留意，否則恐將失去醫療補助計畫風險。

第一保健(Healthfirst)市場發展協調副總裁王惠嶽表示，自疫情爆發後，政府為便利白卡持有者，將2020年前加入計畫人士的資格改為每年自動延續，如今生活恢復正常，持卡人需重新每年自行提交續期申請。

王惠嶽引用市府預估數據表示，政策的調整可能會導致20%至30%當前計畫受益者，因為忘記提交續期申請而失去資格，此比例套用在近40萬華人持卡者中，會造成極大影響，尤其是需要每日服藥或接受診療服務的長者，還會影響申請家庭護理和日間護理中心的資格。

根據第一保健申辦經理陳志娟，在2014年前獲得計畫資格的人士，將從市人力資源局(HRA)收到相關通知，若是續期文件，信封上將印有一個紅色鬧鐘，是重要文件需妥善保存；打開信封，文件上會列明當前計畫延期的時限，受益人需在當前計畫終止前60日內，填寫申請後寄回，並列明自身情況變動，如收入、地址或家庭人數。

陳志娟還表示，長者需牢記資源局通常以收到信件的日期為準，建議儘早填表郵寄；申請寄出兩周後，建議致電當局詢問進展，中文服務號碼為(888)692-6116按3轉1。

申辦經理陳美鶯說，在2014年及以後參與計畫的人士，將從州健保 市場部(NYSOH)收到續期通知，信封印有「NYC Health」字樣，通常在當前計畫截止前60日內寄出；此類人士的續期窗口為收信月中至到期月中，以為計畫將在6月30日到期為例，續期窗口為5月16日至6月15日，以此類推。