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人力中心晚會 表彰華人二代企業家

記者高雲兒／紐約報導
CMP人力中心於27日晚在皇后區舉行年度晚會，表彰年輕的華人二代企業家，圖為獲獎企業家。(記者衛伯承／攝影)
CMP人力中心於27日晚在皇后區舉行年度晚會，表彰年輕的華人二代企業家，圖為獲獎企業家。(記者衛伯承／攝影)

服務社區51年的CMP人力中心於27日晚在皇后區舉行「2023突破崛起晚會」，以表彰年輕的華人二代企業家，感謝他們在疫情期間為華人商業帶來的突破。該周年籌款晚會有370餘人出席參加，所有募集的款項會用來支援人力中心的服務項目。

人力中心行政總監李康誠表示，中心多年來的使命就是幫助移民和低收入紐約人實現經濟自給自足，今年的突破性領導力獎項多為年輕或二代華人企業家，「疫情期間很多小商業都掙扎在邊緣線，這些年輕企業家帶來很多新的想法和措施，創造崗位和刺激經濟，我們希望通過頒獎來肯定他們」。

當晚共有四位華人第二代企業家獲得突破性領導力獎，分別是協和門窗(Crystal Window & Door Systems)的總裁陳茂記，堅尼聲燈的老闆關康(Jeffery Kwan)，Lam Generation的創始人及執行長林偉鴻，醫藥城西藥房的共同創始人和副總裁曾以行。獲得移民精神獎的是本村炸雞經銷商王曜。

獲獎人之一曾以行在華埠長大， 一直對社區有著一份責任感，在華爾街工作十年的她毅然辭職，和姐姐共同創立了一家新型零售藥店，「我們用更專業的精神為英語和非英語的使用者提供醫藥服務」。她說，創立藥房那年自己懷孕，「家庭創業兩頭顧，非常忙碌但也很欣慰，因為不只是賺錢，還幫助了社區」。

另一位獲獎人林偉鴻則說，自己在2005年畢業後就創立了房地產企業，且從大學時代就開始在房地產和酒店業實習，多年來和華人社區有合作，並幫助人力遷到新址。

據悉，共有370餘人出席該晚會，李康誠說當晚籌集的善款會用於支援中心的服務項目。州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、李琳達、帕拉迪諾(Vickie Paladino)等民選官員出席活動。

華人 疫情 房地產

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