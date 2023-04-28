我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

防交通暴力 近十字路口停車位將移除

記者許君達／紐約報導
市議會表決通過了一系列法案，有關交通安全和公共安全的部分措施將得以施行。(記者許君達／攝影)
市議會表決通過了一系列法案，有關交通安全和公共安全的部分措施將得以施行。(記者許君達／攝影)

為解決頻發的交通暴力案，市議會27日表決通過了一系列法案，包括移除市內部分危險十字路口四周的停車位，以增加車輛及行人能見度的措施，減少因視線不佳而導致的交通事故，另外也為老年人步行區域安裝減速裝置等。

自市府在2014年提出「零死亡願景」(Zero Vision)計畫以來，交通事故和傷亡數量都未能得到顯著降低，2022年更是成為「零死亡願景」時代死於路上的兒童最多的一年。

當天市議會通過多條法案，所涉領域包括交通、公共安全、行政效率以及住房保障等，會上還通過決議案，呼籲州府和州議會在2024年度預算中，為MTA提供全額資金以保障市民的出行質量。

由市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)提出並通過的法案，要求市交通局從2025年開始，每年在不少於100個事故頻發的十字路口，實施稱為「採光」(daylighting)的措施；該措施為移除最靠近十字路口的停車位，以提高駕駛和行人的能見度，減少因駕駛盲區造成的意外事故，最終將實施路口擴及到全市所有路口。

針對老年人的交通安全，市議員喬瑟夫(Rita Joseph)提出的法案，則要求市交通局選定對老年人過馬路「特別危險」的路段，加裝減速裝置以強制車輛通行時減緩速度。

市議員納爾西斯(Mercedes Narcisse)提出的法案則要求所有警員接受專門培訓，以便識別自閉症患者並採取針對性應對。自閉症患者無法與常人進行正常溝通，行為舉止也難以預料，未受過培訓的警察如在執法時遭遇自閉症患者，很可能會將其當成危險分子而擊斃。

納爾西斯說，自己身為有著30年經驗的護士，深知警察對這方面常識的缺失，該法案是為了盡可能保護年輕的生命，雖遭到部分反警議員的反對，但最終得以通過。

市議會27日表決通過了一系列法案以為解決頻發的交通暴力案。(Getty Imag...
市議會27日表決通過了一系列法案以為解決頻發的交通暴力案。(Getty Images)

警察 預算 MTA

上一則

人力中心晚會 表彰華人二代企業家

下一則

布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

延伸閱讀

北卡眾議會通過 禁中買農地、軍事基地周圍25哩土地

北卡眾議會通過 禁中買農地、軍事基地周圍25哩土地
上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案

上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案
傳蒙大拿州長擬擴大TikTok禁令 納入其他社群軟體

傳蒙大拿州長擬擴大TikTok禁令 納入其他社群軟體
金山交通局安全執法部門：與警方合作對Muni犯罪零容忍

金山交通局安全執法部門：與警方合作對Muni犯罪零容忍
州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法

州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法

熱門新聞

(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
最新報告顯示，有一半的紐約人收入無法滿足生活基本需求。 (記者高雲兒／攝影)

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

2023-04-26 15:23
80張虛假駕照。(取自Auburn警方臉書)

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕

2023-04-24 13:13
一名華裔司機日前在班森賀載人，險些被劫。圖非當事車輛。(記者顏嘉瑩／攝影)

華裔Uber司機拒改下車地點 遭2非裔女打劫

2023-04-23 02:28
經過清理，過去活躍在站台下的垃圾已不見蹤影。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠格蘭街地鐵站翻新 地面乾淨、老鼠不見了 華人驚喜

2023-04-24 06:45

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬