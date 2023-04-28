防交通暴力 近十字路口停車位將移除

市議會表決通過了一系列法案，有關交通安全和公共安全的部分措施將得以施行。(記者許君達／攝影)

為解決頻發的交通暴力案，市議會27日表決通過了一系列法案，包括移除市內部分危險十字路口四周的停車位，以增加車輛及行人能見度的措施，減少因視線不佳而導致的交通事故，另外也為老年人步行區域安裝減速裝置等。

自市府在2014年提出「零死亡願景」(Zero Vision)計畫以來，交通事故和傷亡數量都未能得到顯著降低，2022年更是成為「零死亡願景」時代死於路上的兒童最多的一年。

當天市議會通過多條法案，所涉領域包括交通、公共安全、行政效率以及住房保障等，會上還通過決議案，呼籲州府和州議會在2024年度預算 中，為MTA 提供全額資金以保障市民的出行質量。

由市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)提出並通過的法案，要求市交通局從2025年開始，每年在不少於100個事故頻發的十字路口，實施稱為「採光」(daylighting)的措施；該措施為移除最靠近十字路口的停車位，以提高駕駛和行人的能見度，減少因駕駛盲區造成的意外事故，最終將實施路口擴及到全市所有路口。

針對老年人的交通安全，市議員喬瑟夫(Rita Joseph)提出的法案，則要求市交通局選定對老年人過馬路「特別危險」的路段，加裝減速裝置以強制車輛通行時減緩速度。

市議員納爾西斯(Mercedes Narcisse)提出的法案則要求所有警員接受專門培訓，以便識別自閉症患者並採取針對性應對。自閉症患者無法與常人進行正常溝通，行為舉止也難以預料，未受過培訓的警察 如在執法時遭遇自閉症患者，很可能會將其當成危險分子而擊斃。