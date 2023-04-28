華聯會千歲宴 93歲長者：樂觀最重要

布碌崙華人聯合會喜開千歲宴，祝福年長者。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會27日在班森賀舉辦首次的千歲宴，此次活動中，有12位長者的年齡都在85歲以上，加起來的總年齡超過千歲，其餘年長者的年齡都在80歲以上；其中年紀最大的93歲老翁，談論自己的長壽秘訣，表示樂觀最重要。

華聯會的千歲宴在布碌崙海灣公園大道(Bay Parkway)的好旺海鮮酒家舉行，活動上主辦方祝福80歲以上的華裔 年長者，並為當月生日的長者慶生，包括該會會員、民選官員、華社代表等在內的數百名人士出席。

93歲的華裔老翁曾江生是其中年齡最大的，但他精神矍鑠，絲毫沒有老態，目前他與獨子生活在一起，還有兩個孫女，家庭氛圍愉悅和諧。曾江生在談及自己的長壽秘訣時說，樂觀是最重要的。

華聯會在活動中安排了多個民族舞蹈，並為數十名80歲及以上的長者派發了長壽麵和紅包，會上還有切蛋糕、唱生日歌慶生，最後則有抽獎環節。

主持此次活動的華聯會會長鄧賢銘表示，華聯會每個月都會為長者安排一次特殊活動，包括慶生、郊遊、宴會等，此次為首次辦千歲宴，是一個創新，希望能繼續辦下去；他也感謝民選官員、多家醫療保險 機構和各界人士的贊助。

州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)，市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、民主黨地區領袖唐鳳巧、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)，和松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀等人均出席。