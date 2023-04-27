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華埠宰也街粉刷美化 迎接旅遊旺季

記者劉梓祁╱紐約報導
宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)
宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠宰也街(Doyers St.)道路重新粉刷工作日前展開，在全面清潔路面的基礎上，用不同顏色的油漆，重新將道路粉刷，除了讓道路看起來煥然一新，也以此全新面貌，迎接在接下來旅遊旺季造訪華埠的遊客。

重新粉刷工作由華埠商業改進區(Chinatown BID)計畫和實施，商改區行政總監陳作舟表示，該計畫在月前提出，歷經三年疫情，華埠街頭許多設施被疏於照顧，宰也街也變得凌亂和邋遢。

宰也街為華埠的中心區域，不僅是許多居民的休憩點，也是遊客的必經之地，每年旅遊旺季，都可吸引成千上萬名遊客造訪，拍照、吃美食，其中歷史悠久的餐館「南華茶室」便位於此處，

根據商改區，重新粉刷的工作從24日起開始進行，將宰也街分為三段逐一粉刷，以盡可能減小對行人和周邊商戶的影響；在首日，工作人員先用高壓水槍等工具，將道路上的污漬清除，隨後待路面乾燥後開始粉刷工作。

陳作舟表示，自去年起，宰也街禁止車輛通行，歷史上是紐約華埠的起源地，具有重要意義，粉刷工作開始後也收到了來自小商戶的支持，但商改區近日留意，有不明人士在夜間破壞已經粉刷完成的部分，導致團隊不得不重新作業。

他說，除了宰也街，未來也希望能擴大辦理，將披露街(Pell St.)和東百老匯「村落廣場」(Village Square)的道路粉飾，但仍須與居民和市府等多方商議。

宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)
宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)
宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)
宰也街道路重新粉刷工作日前展開。(記者劉梓祁╱攝影)
有不明人士在夜間破壞已經粉刷完成的部分。(記者劉梓祁╱攝影)
有不明人士在夜間破壞已經粉刷完成的部分。(記者劉梓祁╱攝影)
有不明人士在夜間破壞已經粉刷完成的部分。(記者劉梓祁╱攝影)
有不明人士在夜間破壞已經粉刷完成的部分。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 商改區 疫情

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