「紐約藝術之橋」29日研討會 關注心理健康

紐約台美文藝協會(TAAC)和紐約皇后社區大學美術館(QC C Art Gallery/CUNY)共同宣布「紐約藝術之橋」(NYC Art Bridge)的合作項目。該計畫的第一部曲，由14位當代藝術家的繪畫、數位、錄像和雕塑 展覽，以及耶魯大學 CHATogether醫療小組的圖像小說劇場組成，將在29日(周六)舉辦研討會，讓參觀者能向職業精神病學家分享自己的想法，並欣賞藝術作品。

總策展人、台美文藝協會執行長李美華(Luchia Meihua Lee)介紹，「紐約藝術之橋」旨在通過關注心理健康 和藝術的對話和交流，來團結社區的不同部分；透過匯集各種藝術專業人士、心理健康專業人士、家庭和個人，提供了一個安全和文化理解的空間，供人們分享與心理健康相關的經驗和感受。

CHATogether醫療小組由醫師袁月敏(Eunice Yuen)博士創立，以支持亞裔社區的心理健康；CHATogether是一個文化理解的支持計畫，利用AAPI青少年、青年、父母和心理健康專業人士的才華，分享為社區服務的承諾。

該計畫不僅關注藝術創作，還關注促進心理健康和為有需要的人提供支援；「紐約藝術之橋」計畫，能為藝術家和個人創建一個安全、支持的環境，讓他們自由表達自己並公開討論心理健康問題，通過解決這些問題並積極採取心理健康措施。

在計畫中展出的藝術作品，涵蓋了各種媒介和風格，這些作品探索了多樣的主題，例如身分認同、家庭、社會正義、文化傳承和環境問題等，同時也呈現出藝術家的創意和想像力。這些作品旨在透過藝術的力量引起參觀者的共鳴和思考，同時也為心理健康的探索和促進提供了一種新的途徑。

主辦方希望通過「紐約藝術之橋」倡議，為紐約市的多元化社區提供一個連接和團結的平台，同時也為心理健康的支持和促進做出貢獻。

29日的活動從下午1時至下午5時舉辦，流程包括CHATogether工作坊、藝術家講座、展覽開幕酒會；藝術展覽則從即日起至6月30日舉行，地點位於222-05 56th Avenue, Oakland Gardens, NY 1136，歡迎民眾參觀。更多資訊在http://www.taac-us.org/。