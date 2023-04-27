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市府預算暴增 1067億創新高

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯公布新財年執行預算，總額比初步預算增加40億元，增至1067億元，創下歷史紀錄。(市長辦公室提供)
市長亞當斯公布新財年執行預算，總額比初步預算增加40億元，增至1067億元，創下歷史紀錄。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)26日公布新財年執行預算，總額比初步預算增加40億元，增至1067億元，創下歷史紀錄；亞當斯表示，預算大幅增加主要因為巨額庇護客安置成本、通膨嚴重以及一系列勞資協議支出，在初步預算中被削減的圖書館經費也將恢復；下月市議會將與市府展開談判，預計6月底通過最終預算。

亞當斯表示，去年共有超過5萬7000名庇護客來到紐約市，僅25日一天就有500人抵達；他說，紐約市面臨的挑戰真實而艱鉅，「城市的進步被我們無法控制的因素威脅，那就是庇護客危機。」

根據市府預計，本財年庇護客安置成本將達到14億元，下財年將達到29億元，到明年7月總支出就會達到43億元，屆時紐約市安置的庇護客或將達到7萬人。

不過，州府和州議會已經決定在新財年預算中，給紐約市撥款10億元用於安置庇護客，預計可以部分承擔市府本財年的部分支出，另一部分則將有賴於稅收預期增加，市府預計本財年稅收將增加21億元，下財年增加23億元；此外，紐約市還預計將從聯邦政府拿到大約6億元應急款項。

此前亞當斯提出市府削減開支計畫，他表示該計畫已見成效，為本財年和下財年節省16億元，因此就可避免裁員或削減服務，包括早前計畫的削減公立圖書館經費也可取消。

市議會下月將審議執行預算，並和市府展開談判，在6月底通過預算；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，執行預算仍然讓圖書館繼續面臨裁減服務的危機，一些提供關鍵服務的部門也被傷害，「紐約市需要一個負責任的預算，能夠兼顧效率和效用，滿足市民的需求，抵抗未來的風險。」

移民團體則對執行預算表示不滿；紐約移民聯盟(NYIC)表示，執行預算重點照顧超富階層，沒有顧及移民，市府應該增加投資，包括移民英語學習項目、移民法律服務等。

預算 紐約市 庇護

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