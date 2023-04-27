預防救生員短缺 時薪增至21.26元
市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)近日宣布，已與全市最大公務員工會District Council 37達成協議，將新救生員和第二年擔任季節性救生員的工資，從過去的每小時16.10元，提高到約21.26元。工作到8月中的救生員，還將有資格獲得1000元的獎金。
去年，因為救生員短缺，紐約市公園局不得不關閉部分海灘，城市游泳池外也排起了長龍。為了緩解這個問題，紐約市去年臨時將救生員的時薪提高22%，至每小時19.46元，以吸引更多人當救生員。
今年為防止救生員短缺現象再度出現，市公園局在年初就對救生員測試進行了改革，並且發起了一個招募救生員的活動。市公園局第一副局長Iris Rodriguez-Rosa說，今年夏天，全市所有的海灘和公園都會開放，她對此「非常有信心」。
市公園局今年將發放一種小型游泳池專用的救生員證書，使有興趣的人更容易成為救生員。
救生員資格考試已於去年12月至今年3月舉行，市公園局鼓勵那些曾在去年夏天擔任救生員的人，在市公園局救生員學校重新獲得認證，以便在今年夏天重新上崗。
多諾霍在一份聲明中強調，救生員在公共游泳池和海灘為游泳者創造了安全環境，並讚揚了他們為拯救生命和使紐約人享受夏天而做出的奉獻。
紐約市是少數幾個沒有因為新冠疫情而永久關閉任何游泳池或海灘的美國主要城市之一。市公園局發言人表示，自新冠疫情以來，去年戶外游泳池的游泳人數首次超過100萬，比2021年的人數增加了近20%。
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