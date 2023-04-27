預防救生員短缺 時薪增至21.26元

今年夏季救生員時薪將增至21.26元。(市公園局提供)

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)近日宣布，已與全市最大公務員工會District Council 37達成協議，將新救生員和第二年擔任季節性救生員的工資，從過去的每小時16.10元，提高到約21.26元。工作到8月中的救生員，還將有資格獲得1000元的獎金。

去年，因為救生員短缺，紐約市 公園局不得不關閉部分海灘，城市游泳 池外也排起了長龍。為了緩解這個問題，紐約市去年臨時將救生員的時薪提高22%，至每小時19.46元，以吸引更多人當救生員。

今年為防止救生員短缺現象再度出現，市公園局在年初就對救生員測試進行了改革，並且發起了一個招募救生員的活動。市公園局第一副局長Iris Rodriguez-Rosa說，今年夏天，全市所有的海灘和公園都會開放，她對此「非常有信心」。

市公園局今年將發放一種小型游泳池專用的救生員證書，使有興趣的人更容易成為救生員。

救生員資格考試已於去年12月至今年3月舉行，市公園局鼓勵那些曾在去年夏天擔任救生員的人，在市公園局救生員學校重新獲得認證，以便在今年夏天重新上崗。

多諾霍在一份聲明中強調，救生員在公共游泳池和海灘為游泳者創造了安全環境，並讚揚了他們為拯救生命和使紐約人享受夏天而做出的奉獻。

紐約市是少數幾個沒有因為新冠疫情 而永久關閉任何游泳池或海灘的美國主要城市之一。市公園局發言人表示，自新冠疫情以來，去年戶外游泳池的游泳人數首次超過100萬，比2021年的人數增加了近20%。