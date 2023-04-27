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布碌崙造船廠 擬建生物技術中心

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙海軍造船廠。(取自官網)
布碌崙海軍造船廠。(取自官網)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、市經濟發展公司(NYCEDC)日前宣布，將撥款2000萬元在布碌崙(布魯克林)海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)打造全國首個以可持續發展為主的「生物技術中心」(Sustainable Biotech Center)，有望振興當地經濟，創造上百個就業機會。

該項目也獲得海軍造船廠發展公司(Brooklyn Navy Yard Development Corporation)的支持，在與Newlab、the Partnership Fund for New York City、以及Empire State Development的合作下，計畫在303號大樓(Building 303)頂樓占地5萬平方呎的空間建設該中心，預計將在2025年開始使用。

這將是美國首個可持續發展生物技術中心，助於奠定紐約市生命科學市場的領導地位，並生產應對氣候變化、推進碳中和目標的新技術，和支援發展這些技術的公司；該中心將創造400多個高質量的工作崗位，打造辦公室、研究實驗室、活動、編程空間的場所，培養下一代人才。

在籌備過程中，亞當斯曾與三家科技公司人員會晤，包括動物皮革替代公司Tom Tex、可持續紡織材料研發商Kintra Fibers、以及個人保健公司Next Step Labs，指出他們的產品令地球變得更健康環保，「這就是未來，就在紐約市發生，同時給紐約客帶來工作機會。」

海軍造船廠總裁Lindsay Greene表示，在未來幾年間將擴大發展該中心，購置必要的儀器、材料、更具創意的機器等；隨著生命科學領域受到愈多的關注，303號大樓正是推進這些創新技術的理想場所，感謝亞當斯的領導，期待該中心迎來的有遠見的科學、企業家。

亞當斯 紐約市 布碌崙

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