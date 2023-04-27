佩斯大學教學樓 將關閉至新學期

下城停車場日前坍塌，相鄰的佩斯大學教學樓則在學期剩餘時間內保持關閉。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 下城金融區(Financial District)一棟四層高的停車場本月18日下午發生坍塌，造成一死五傷，由於毗鄰佩斯大學(Pace University)教學樓，近日校方發通知，表示因未來拆除工程考量，恐致噪音、震動等影響教學，大樓將在學期剩餘時間內保持關閉。

當日意外發生當下，校方立即宣布停止所有教學，並要求所有師生撤出樓內；校方發言人麥金斯特里(Jerry McKinstry)近日表示，雖然市府相關部門和獨立工程師，均認為位於威廉 街(William St.)161號的佩斯大學教學樓結構牢固、安全無虞，但大學官員還是決定將其關閉，因為拆除工作會帶來噪音、振動，緊挨停車場的部分也會對教學造成嚴重干擾。

麥金斯特里還說，學校高層正在為受影響的師生尋找替代的教室和辦公空間，並鼓勵可以遠程工作的員工在家辦公。

停車場坍塌後，由於建築結構全毀，市樓宇局(DOB)決定對其實施全面拆除，工作從事故次日開始進行。據了解，樓宇局為確保在拆除過程中貫穿界牆的穩定性，佩斯大學建築被要求進行加固和支撐工作，被並下發了立即停用的命令。界牆指兩個有相鄰屬性的共享牆面。

此次位於安街(Ann St.)57號的建築突然坍塌，造成停車場經理摩爾(Willis Moore)死亡，另有五人受傷。市政官員仍在調查事故原因，並表示拆除建築需要時間，以避免對周圍建築物造成進一步損害。

此外，位於停車場對面安街55號公寓的居民，已在拆除工作進行期間收到撤離命令，同時佩斯大學也為市消防局和市應急管理辦公室提供了校園內的辦公空間。

麥金斯特里表示，校方將每天多次與應急辦公室、急救人員、環保局等相關部門會面，以評估在拆除停車場工作繼續進行期間可能發生的變化。