時報廣場免費現場秀 下周開跑

今年的「TSQ LIVE」活動，將於5月展開。(取自時報廣場聯盟推特)

時報廣場 聯盟(The Times Square Alliance)近日宣布，從5月至9月間將舉辦「TSQ LIVE」活動，在時報廣場南北兩個公共空間內，舉辦超過80場年度活動，包括免費的現場音樂會、DJ秀、舞蹈和戲劇表演等。

今年與時報廣場合作舉辦市民消夏活動的包括卡內基音樂廳 (Carnegie Hall)、林肯中心爵士樂 團(Jazz at Lincoln Center)等頂尖機構，其中的亮點包括國際知名的舞團Bill T. Jones/Arnie Zane Company，於6月7日(周三)在時報廣場的首次亮相、OTA學院(OTA Academy)在8月主辦的系列Vogue舞蹈課程及比賽，以及9月15日由New Inc主辦的龐克音樂節。

聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，在本就人流如織的時報廣場舉辦這些活動，將可為當地注入更多活力與生機；他說，這些高水平的文娛活動會給遊客帶來更積極的體驗，吸引更多人來到紐約，在商店購物、到餐館吃飯、看演出、住酒店。

根據最新的數據顯示，時報廣場附近酒店的入住率比曼哈頓其他地區高5%，在尚未到達旺季的4月，平均入住率就已經達到87%，預計今年夏季將可迎來疫情後的另一波高峰。

時報廣場藝術總監庫尼(Jean Cooney)表示，時報廣場所反映的極致多元性是令這座城市如此神奇的重要原因，她說，觀眾包括「來自紅州和藍州的人、每天往返於城市和郊區之間工作的人以及來自其他國家的人，無論他們有什麼樣的信仰和政治傾向。」

這樣的舞台不僅是為了給遊客提供免費的藝術體驗，同時也給了策畫主辦這些活動的藝術家和各式機構一個自我展示的舞台。庫尼說，我們鼓勵藝術家保持開放的心態，與周遭複雜多變的環境相互溝通、將其融入自身的表演之中。「很多藝術家都說，在時報廣場的演出有一種奇妙的刺激感。」

更多活動列表、時間等，可上https://www.timessquarenyc.org/tsqlive查詢，首場系列活動將於5月2日(周二)下午5時舉辦，邀請DJ到現場播放音樂。