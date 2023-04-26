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愛輔協會法拉盛講座 介紹教育局中文服務

記者鄭怡嫣／紐約報導

教育局委攜亞裔愛心輔助協會(Access Future)，將於4月至6月間舉辦一系列線上及線下講座，以幫助英語不流利的家長了解怎樣在教育局網站獲得免費的中文翻譯服務，首場中文講座將於29日(周六)在皇后區法拉盛舉辦，活動免費，歡迎有需要的華人家長參加。

愛輔協會的創會成員之一梁亮等人介紹，紐約市在2017年通過了語言平等的法律，規定市府各個機構，必須將它們的文字內容翻譯成全市十大最常使用的外語，其中也包括中文。

紐約市還每年花2000萬元，雇用全美各地翻譯公司為英語不流利、卻需要與政府機構打交道的移民，提供電話及線上翻譯服務，然而因為政府的推廣力度不夠，許多華裔移民根本不知道這些免費翻譯服務的存在。

愛輔協會為此將在4月至6月間舉辦系列講座，介紹如何在包括教育局網站獲得免費的中文翻譯服務。內容包括：如何從英文頁面一鍵轉入中文頁面，教育局網站功能、如何使用中文在教育局網站上幫孩子找學校、登錄孩子在教育局網站上的帳戶以查看孩子的成績，和提交入學申請等等。愛輔協會的講座還將包括普法、紐約生活、社區安全等內容。

講座將於29日下午1時30分，在法拉盛41大道133-29號一樓的啟揚中心舉辦，想要了解詳情、之後講座時間地點、或有翻譯幫助等需求的家長，可以發電子郵件至[email protected]，或加微信號brooklynasa諮詢。

教育局 法拉盛 紐約市

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