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瓦納斯運河防洪 市府投資16億元

記者顏潔恩／紐約報導
第一個水箱設計圖。(亞當斯辦公室提供)
第一個水箱設計圖。(亞當斯辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)此前宣布，投資16億元的布碌崙(布魯克林)瓦納斯運河(Gowanus Canal)計畫，近期已破土動工；工程包括建造兩個新的地下儲罐，能有效防止暴雨和洪水期間多達1200萬加侖的水流入運河，並打造公共活動空間。

根據計畫，第一個水箱以Nevins街、Butler街以及Degraw街為界，可容納800萬加侖的污水，同時在海濱打造3.6畝的公眾空間；第二個水箱將位於第二大道和第六街的運河拐彎處，能夠容納多達400萬加侖的下水道溢流，也將有公共開放空間。以上兩個項目也都包括一座含有儲罐電氣、機械系統的總部大樓(headhouse)，也將儲放用於清除污水的氣味控制設備和濾網。

此外，公眾空間將新增娛樂設施、海濱通道，覆蓋原場地內1770呎長的濱水區，包括圓形劇場座位、草坪、室外教室空間等；在第二個項目中，還將在2大道的盡頭處設有供水通道，以及一個3000平方呎的潮汐濕地(tidal wetland)。

亞當斯表示，任何給紐約客帶來全新公共開放空間的機會，也絕不會錯過；他也強調，紐約市的未來必須是具有彈性塑造、具可持續性和兼備美貌的，不必為了實用而犧牲提供給民眾的綠色空間。市府在過去一年間收集社區的重要反饋，目前已展開工作。

瓦納斯運河在2010年列入Superfund sites地區，進而獲得聯邦環保署(EPA)的關注，因此得到大批經費對這些地區的土壤及地下水進行治理；此後環保署曾從運河底部和河中清除58萬1000立方碼的污染沉積物，隨後封蓋底部以防止進一步污染。

經過十年的辯論，前市長白思豪(Bill de Blasio)在2021底終於批准瓦納斯的土地重新規畫方案，在未來十年內於該區建造8000套新公寓，計畫中還包括對公共住房、下水道基礎設施的投資。

第二個水箱的總部設計圖。(亞當斯辦公室提供)
第二個水箱的總部設計圖。(亞當斯辦公室提供)

亞當斯 紐約市 投資

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