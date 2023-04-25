美國繁榮華埠總會 春季足球開訓

由美國繁榮華總會攜手布碌崙民選官員、華聯體育會舉行的「春季少年足球訓練班」，22日於8大道舉行開季儀式。(記者顏潔恩/攝影)

由美國繁榮華總會攜手布碌崙(布魯克林)民選官員、華聯體育會舉行的「春季少年足球 訓練班」，日前於8大道 舉行開季儀式，並請來舞獅表演隆重慶賀。

繁榮華埠 總會總監田士銳表示，足球訓練班至今已步入第六屆，在新冠疫情前每年共有超過百名以華裔為主的學員參與，年齡橫跨四至15歲；他介紹，足球訓練班每年的都會舉辦三季，接下來還有6月至9月的夏季班、9月至12月的冬季班，目前春季的訓練班已有60人參與，每周六上午10時上課，在8大道交65街的操場接受訓練。

他表示，家長很熱衷於將孩子送來訓練班，目的不是為了讓他們鍛煉成足球精英，而是鼓勵孩子多出來運動社交，提高對體育的興趣、遠離電子產品；不僅如此，家長有時也會抱怨孩子在家不聽話，而加入團隊可培養他們遵守紀律、毅力，是很好的訓練。

州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳都受邀參與了開季儀式，並觀賞舞獅班的表演；他們表達對此類項目的支持，讓孩子多參與戶外活動，培養身心健康。

該活動也獲得美國福建同鄉會陳恆、華人商家Jeff Ho的贊助支持；家長現在就可聯繫為孩子報名夏季、冬季班，電話號碼是(917) 224-6675鄭小姐、或(917) 660-2402田士銳，另外少年醒獅隊現在也在招募隊員，有興趣者可撥電至(917) 373-3396查詢詳情。