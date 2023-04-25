我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

美國繁榮華埠總會 春季足球開訓

記者顏潔恩／紐約報導
由美國繁榮華總會攜手布碌崙民選官員、華聯體育會舉行的「春季少年足球訓練班」，22日於8大道舉行開季儀式。(記者顏潔恩/攝影)
由美國繁榮華總會攜手布碌崙民選官員、華聯體育會舉行的「春季少年足球訓練班」，22日於8大道舉行開季儀式。(記者顏潔恩/攝影)

由美國繁榮華總會攜手布碌崙(布魯克林)民選官員、華聯體育會舉行的「春季少年足球訓練班」，日前於8大道舉行開季儀式，並請來舞獅表演隆重慶賀。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，足球訓練班至今已步入第六屆，在新冠疫情前每年共有超過百名以華裔為主的學員參與，年齡橫跨四至15歲；他介紹，足球訓練班每年的都會舉辦三季，接下來還有6月至9月的夏季班、9月至12月的冬季班，目前春季的訓練班已有60人參與，每周六上午10時上課，在8大道交65街的操場接受訓練。

他表示，家長很熱衷於將孩子送來訓練班，目的不是為了讓他們鍛煉成足球精英，而是鼓勵孩子多出來運動社交，提高對體育的興趣、遠離電子產品；不僅如此，家長有時也會抱怨孩子在家不聽話，而加入團隊可培養他們遵守紀律、毅力，是很好的訓練。

州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳都受邀參與了開季儀式，並觀賞舞獅班的表演；他們表達對此類項目的支持，讓孩子多參與戶外活動，培養身心健康。

該活動也獲得美國福建同鄉會陳恆、華人商家Jeff Ho的贊助支持；家長現在就可聯繫為孩子報名夏季、冬季班，電話號碼是(917) 224-6675鄭小姐、或(917) 660-2402田士銳，另外少年醒獅隊現在也在招募隊員，有興趣者可撥電至(917) 373-3396查詢詳情。

足球 8大道 華埠

上一則

北美格力分享空調維護知識 與政府機構合作共創減排節能福利

下一則

紐約客談／社團背書參選人 當心觸法

延伸閱讀

第二屆舊金山高中舞獅賽下月舉行

第二屆舊金山高中舞獅賽下月舉行
亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極

亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極
紐約市全市無車地球日 華埠歡樂搬上街

紐約市全市無車地球日 華埠歡樂搬上街
動手撿垃圾 志工守護華埠公園

動手撿垃圾 志工守護華埠公園
金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

2023-04-19 11:19
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅