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戰爭、疫情、種族…法拉盛詩歌節聚焦人類困境

記者鄭怡嫣／紐約報導
第四屆法拉盛詩歌節在法拉盛市政廳舉辦。(記者鄭怡嫣/攝影)
第四屆法拉盛詩歌節在法拉盛市政廳舉辦。(記者鄭怡嫣/攝影)

第四屆法拉盛詩歌節日前在法拉盛市政廳登場，主辦方揭曉從400余篇詩歌中遴選的獲獎作品，並舉辦詩集展出、詩歌朗誦、藝術表演等相關活動。主辦方介紹，此次詩歌作品以反應現實居多，體現海外華人對國際事件以及人類面對共同困境的關注。

詩歌節組委會執行委員、法拉盛圖書館館長邱辛曄介紹，詩歌節於2018年啟動，由在本市活躍的知識分子及詩人發起，展示法拉盛不僅是移民劇增、商業繁榮的社區，也是美國華人最重要的文化中心之一；此次收到200余詩人以及400余篇參賽作品，數量為歷屆最多，作品大多聚焦現實議題，關注俄烏戰爭、疫情、種族以及全人類面對的困境，代表海外詩歌的現狀與創作力。

組委會主任委員、朦朧詩代表詩人嚴力表示，4月是美國詩歌月，全美圖書館及文化機構均有相應的詩歌朗誦活動，此次詩歌節回歸線下；嚴力在1987年紐約創辦的「一行」詩歌季刊曾是當今許多中國詩人起步的搖籃，在2000年停刊後，終於在2020年7月復刊出版，作為詩歌節的網刊也將於之同步並行，鼓勵更多海外華語創作。

此次詩歌節，翠兒「瞑想中會有扇門為你打開」獲一等獎，葉虻「挨近」、張敏芝「初戀」獲二等獎，楊皓「咳城」、王曉露「我看見」、雙一「等媽媽」獲二等獎，力夫「像一道閃電」獲特別獎，原作黑豐與譯者王屏的「失眠的閃電」獲漢詩英語詩翻譯獎。另外，樂俊民嚴賽虹基金會獲海外詩歌推動獎，邱辛曄獲法拉盛詩歌節領導力獎。紐約一行詩人獎及藝術家獎，則分別頒發曲有源、 以及黃大友與張平夫婦。

國會議員孟昭文、州眾議員劉醇逸、市議員黃敏儀、法拉盛圖書館館長曾陽、華人家長會創辦人朱寶玲、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、詩人王渝等出席了活動，劉醇逸為詩歌節組委會頒發表揚狀，市長亞當斯(Eric Adams)發來賀函。更多詩歌節訊息，請瀏覽www.flushingpoetryfestival.com。

法拉盛詩歌節組委會獲得表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛詩歌節組委會獲得表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)

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