法拉盛1964世博會地標 將永久亮燈

公園局表示，可樂娜公園地標每晚都將點亮燈光。（本報檔案照）

皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)作為1964年世界博覽會的舉辦場地，已經成為與曼哈頓帝國大廈和連接皇后區與布碌崙的考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)一樣的存在；市公園局近日宣布，可樂娜公園內地標每晚都將點亮燈光，以吸引和歡迎觀光 者到來。

市公園局表示，草原可樂娜公園內的「明日帳篷」(Tent of Tomorrow)裝置和三座塔樓已完成第一階段的翻新，將成為皇后區和整個紐約市最具標誌性的建築之一，並在燈光的照射下使其更加引人注目。

為了慶祝完成翻新，公園局於本月中旬已將其點亮，「公園綠」顏色的燈光被映照在建築上。根據規畫，此後每天晚上7時都將有燈光開啟，並根據假期和特別活動安排特定的燈光展示計畫。

法拉盛草地公園聯盟執行董事薩瑪(Anthony Sama)表示，明日帳篷及其塔樓已經聳立在皇后區最受喜愛的草地公園上近60年，如今幾十年過去，它再次照亮了天際線，熠熠生輝地照耀著充滿活力和繁榮的公園，來歡迎每年超過1000萬的遊客。

據了解，翻新工程耗資2400萬元，對帳篷和塔樓進行了穩定處理，還更換了懸索纜繩和樓梯，並修復了混凝土塔樓，以及引進了新的電力系統和安裝了新的建築燈光。

根據公園局消息，第二階段的翻新工作目前正在籌畫中，擬為這些建築提供更大的穩定性，並在未來允許有限的塔樓導覽。