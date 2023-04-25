傳遞和平 美國媽祖基金會5月12日遊行
美國媽祖基金會日前在皇后區法拉盛召開發布會，宣布首屆世界和平文化節大遊行暨聖母媽祖誕辰1063周年紀念活動將於5月12日舉行，旨在進一步弘揚媽祖文化、傳承媽祖精神，及促進世界和平和社會和諧。
媽祖基金會主席黃明萍表示，遊行路線將沿著市區主要街道行進，屆時將有多組藝術團隊和民間文化隊伍參與，演繹海峽兩岸的傳統文化和現代創新，呈現出世界和平、中華文化、媽祖信仰相互交融的景象；此次遊行也得到了海峽兩岸各界人士和媒體的廣泛支持和關注，相信能夠進一步加深兩岸民眾的了解和交流。
基金會介紹稱，此次遊行活動目標為弘揚和平精神以及「立德、行善、大愛」的媽祖精神，以媽祖文化為核心，融合了全球各地的和平元素和文化特色，旨在傳遞和平、團結、友誼的信息，表達對媽祖信仰的敬意，同時推進兩岸關系和平發展。
美國媽祖基金會於2019年舉辦首屆媽祖文化走進聯合國的學術論壇，至今全世界媽祖宮廟約有1萬多座、信眾約有3億多人。湄州媽祖祖廟分靈鑾駕於2015年安居紐約法拉盛媽祖廟，每年均舉辦春祭和秋祭大典。
同時出席發布會的還包括基金會董事長朱榮斌和美國福建同鄉會負責人陳倫東等。大遊行將於5月12日上午10時在法拉盛美國媽祖廟開始，地址為132-1541st Ave. Flushing NY 11355。
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