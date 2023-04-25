傳遞和平 美國媽祖基金會5月12日遊行

美國媽祖基金會日前宣布，首屆世界和平文化節大遊行暨聖母媽祖誕辰1063周年紀念活動將於5月12日舉行。(記者劉梓祁／攝影)

美國媽祖基金會日前在皇后區法拉盛 召開發布會，宣布首屆世界和平文化節大遊行 暨聖母媽祖誕辰1063周年紀念活動將於5月12日舉行，旨在進一步弘揚媽祖文化、傳承媽祖精神，及促進世界和平和社會和諧。

媽祖基金會主席黃明萍表示，遊行路線將沿著市區主要街道行進，屆時將有多組藝術團隊和民間文化隊伍參與，演繹海峽兩岸的傳統文化和現代創新，呈現出世界和平、中華文化、媽祖信仰相互交融的景象；此次遊行也得到了海峽兩岸各界人士和媒體的廣泛支持和關注，相信能夠進一步加深兩岸民眾的了解和交流。

基金會介紹稱，此次遊行活動目標為弘揚和平精神以及「立德、行善、大愛」的媽祖精神，以媽祖文化為核心，融合了全球各地的和平元素和文化特色，旨在傳遞和平、團結、友誼的信息，表達對媽祖信仰的敬意，同時推進兩岸關系和平發展。

美國媽祖基金會於2019年舉辦首屆媽祖文化走進聯合國的學術論壇，至今全世界媽祖宮廟約有1萬多座、信眾約有3億多人。湄州媽祖祖廟分靈鑾駕於2015年安居紐約法拉盛媽祖廟，每年均舉辦春祭和秋祭大典。