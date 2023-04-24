給阿嬤的一封信 法拉盛辦放映會

陳慧齡導演作品「給阿媽的一封信」於23日下午在法拉盛台灣會館放映。(記者高雲兒／攝影)

耗時14年製作、記錄了台灣百年近代史、集結了幾代人共同回憶的紀錄片「給阿嬤的一封信」23日下午於法拉盛台灣會館舉辦放映會，該片通過草根視角回憶台灣歷史，給前來觀看的許多台灣民眾帶來強烈共鳴；台美文藝協會創會董事黃再添更是決定當場捐款一萬元，支持導演 陳慧齡的創作事業。

談起該片的創作初衷，陳慧齡說緣起於在法國留學時的家族歷史交談，當地留學生分享祖輩在二戰時的驚險經歷，「然後他們問，那你呢？」陳慧齡說，「我就發現，我是個沒有故事的人」。

她回到台灣，卻無法再從阿嬤的口中得到答案，因為阿嬤早已去世，意識到宏觀和微觀的歷史斷層，這位前美術老師發起「島嶼的集體記憶」教學計畫，她帶領著一群學生，給他們布置向祖父母提問年少時故事的作業，並要求以寫作、畫畫、攝影等各種藝術形式記錄下來，其中具有代表性的七位學生和祖父母交流紀錄的過程，被拍成了影片。

「我想拋開政治角度的歷史敘事，回到平民百姓的角度來觀察真正發生的故事」，陳慧齡說；事實上，每個人的歷史都穿插著台灣標誌性的歷史事件，於是個人的記憶構成了集體回憶。該片之後拿下台灣國際女性影展 金獎，還獲得法國第三屆藍波影展(Les Rimbaud du Cinéma)最佳紀錄片及最佳原創電影 配樂獎。不過此片還有更深刻的意義——因為拍攝耗時十多年，其中有的長者已經去世，於是電影中的片段被用於他們的告別式。

不過，這項「島嶼記憶課程」，並沒有因為紀錄片拍攝而結束。受到啟發的老師們在200多所學校持續開展這項紀錄台灣歷史的課程，十幾年間共有1萬7000名學生參與此課程，拼上了屬於自己的記憶碎片。陳慧齡說，「在我們用藝術書寫歷史的時候，我們意識到自己是生命共同體」。