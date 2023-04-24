地球日促環保 同心會辦繪畫手工賽

紐約同心會舉辦地球日繪畫手工藝比賽。(記者胡聲橋／攝影)

為了慶祝4月22日地球日，紐約同心會(New York Team Up)攜手市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)及多個合作方，於23日在布碌崙(布魯克林)4大道舉行地球日繪畫手工藝展覽和比賽，從小培養孩子的環保意識，並提升整個日落公園 社區保護環境的氛圍。

參加這次比賽不僅有華裔 兒童，還有俄羅斯裔和西語裔等其他族裔的兒童，年齡最小的只有三歲，體現出地球需要各族裔共同來保護的主題。一共48件參賽作品23日在4大道集中展出，並由參賽選手 、家長和展覽參與者共同投票，選出這次比賽的優勝者。

最後，獲得第一名的是名為「地球母親花園」的手工藝品，作者是Melody Lin；獲得第二名的是繪畫作品「地球守護女神」，作者是Sophia Yang；獲得第三名的是繪畫作品「生命來自地球，生命回歸地球」，作者是Jessica Zheng。 為了鼓勵參賽者，所有提交作品的兒童都獲得了一份屬於自己的獎品和證書，獲得前三名的參賽者更分別有iPad平板電腦、單車和足球 作為獎勵。

同心會會長李江華介紹，舉辦這次活動主要是為了藉助藝術，讓守護地球、珍惜環境的意識從小根植於下一代人的心中，同時也想通過這次活動，提醒日落公園的居民，人類只有一個地球，愛護環境什麼時候都不晚，必須從一點一滴做起。

日落公園獅子會會長、同心會榮譽董事會成員Cynthia Felix說，她很高興日落公園兩大少數族裔(華裔和西語裔)的居民能合作舉辦這次以保護環境為主題的活動，「不同族裔有不同的文化背景和傳統，但守護地球卻是我們共同面對的問題。」