亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極

美國繁榮華埠總會主辦的第二屆亞太裔傳統文化大遊行，將於5月21日(周日)在曼哈頓中城舉行。(記者許君達／攝影）

由美國繁榮華埠 總會主辦的第二屆亞太裔傳統文化大遊行 ，將於5月21日(周日)在曼哈頓中城第六大道44街至53街之間的路段舉行；主辦方23日在曼哈頓華埠召開發布會，歡迎全市華人 社區積極參與、展示亞裔文化。

主辦方預告，今年的大遊行會有很多富有特色的大型花車以及獨具中華文化特色的公仔亮相，伴隨其他文藝團體參與遊行的還有別具趣味的古董車以及超級跑車等。

繁榮華埠總會主席田士鋭表示，自上月進行了第一次公開招募後，不僅傳統華人社區團體、機構、文藝社團的踴躍報名，還得到了更多第二、三代華人的大力支持。

出席發布會的除田士鋭外，還有大遊行特別協辦者福建同鄉會主席陳恆、紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、華埠共同發展機構首席執行官陳作舟、退休華裔法官凌德麗、華策會人瑞中心主任伍寶玲等社區知名人士和市長辦公室代表何助敏。此外，來自越南、印度尼西亞、韓國、日本、菲律賓、緬甸及南亞裔社區的代表也到場表達支持。

陳恆表示，亞裔傳統文化大遊行是來自亞太地區的各民族文化相互交流、共同展示的舞台，去年與繁榮華埠總會合作的第一屆大遊行效果很好，希望這次也同樣圓滿成功。見證了華埠50年風雨歷程的伍寶玲說，華人社區的日益壯大令她感到非常振奮，她認為，要想讓華人群體不被歧視和仇恨的陰雲籠罩，大聲發出自己的聲音很重要，而這樣的大遊行就是個很好的平台。

主辦方表示，正在與警方和各市政部門研討遊行的具體方案，待詳細時間確定後會及時向社會各界公布。