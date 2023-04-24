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紐約公共海灘泳池 救生員短缺

記者胡聲橋／紐約報導
救生員短缺依然困擾紐約的室外游泳池和海灘的運作。(市公園局提供)
救生員短缺依然困擾紐約的室外游泳池和海灘的運作。(市公園局提供)

夏季即將到來，市公園局日前表示，紐約市所有的室外公共游泳池將公立學校暑假第兩天的6月29日對公眾開放，而公共海灘的開放日期會更早。然而，救生員人手短缺問題仍在延續，可能會影響到今年公共游泳池的運作。

紐約市公共游泳池人手短缺的問題由來已久；去年，史泰登島的Great Kills公園的海灘只有周四、周五、周六和周日的上午10點至下午6點有救生員值班。而且，去年因為救生員的短缺，導致各游泳池不時被關閉。

為了解決救生員短缺的問題，市政府官員計畫救生員的工資，並將採取更多措施確保城市游泳池和海灘的安全。市長亞當斯(Eric Adams)去年與全市最大公務員工會District Council 37的救生員工會達成協議，將起薪從每小時16元提高到每小時19.46元，並專門為紐約市的小型游泳池設立了一個救生員班。此外，市消防局(FDNY)、市警總局(NYPD)和紐約市應急管理局在紐約市海灘的關閉區域外部署人員，阻止人們入內游泳。

亞當斯說，雖然已經做出這些努力，但今年還會有新情況需要協調，救生員短缺的問題已經影響到海灘和游泳池的安全，今年這個問題仍沒有緩解。與此同時，紐約市的低效做法也亟須改革。紐約市將匯集所有機構的資源，確保一個有趣和安全的夏天。

公園局發言人則表示，他們一直在努力為即將到來的夏季招募救生員，但現在距離國殤日假期還有一個多月，要給出救生員的確切數量還為時過早。

紐約市是全美少數幾個沒有因為新冠疫情而永久關閉任何游泳池或海灘的主要城市之一。據公園局發言人說，自新冠疫情以來，去年戶外游泳池的游泳人數首次超過100萬，比2021年的人數增加了近20%。部分紐約市的公共海灘將更早開放，如史泰登島由市公園局管轄的海灘將於國殤日暨5月27日開放。

游泳 紐約市 亞當斯

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