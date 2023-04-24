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布碌崙第47選區 共和黨初選再曝醜聞

記者胡聲橋／紐約報導
市議員第47選區共和黨參選人貝爾菲爾雷-德爾弗斯(中)，曾與殉職華警劉文健父母合影。(取自該參選人推特)
市議員第47選區共和黨參選人貝爾菲爾雷-德爾弗斯(中)，曾與殉職華警劉文健父母合影。(取自該參選人推特)

選區包括布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、康尼島和格雷夫森德(Gravesend)的市議會第 47選區共和黨初選再曝醜聞，繼上周共和黨參選人拉古薩(Michael Ragusa)被指連署簽名造假而退選後，該區另一名參選人貝爾菲爾雷-德爾弗斯(Anna Belfiore-Delfaus) 被指工作背景不實，住址更改也引起爭議。

貝爾菲爾雷-德爾弗斯一直稱自己是一名公立學校的教師，並以此作為她政治生涯的基礎。她曾談到新冠疫情期間在教室裡工作的艱難，她還在一條推文中聲稱自己因為拒絕遵守教育局的新冠病毒疫苗接種令，而「無法回去工作」。

然而，據「每日新聞」報導，市府工資數據顯示，自2015年以來，這名參選人就一直沒有領工資的記錄，她從布碌崙244公立學校請了育兒假；據教育局人士熟悉此事的人說，她也沒有試圖重返工作崗位或希望免打新冠疫苗的記錄。

貝爾菲爾雷-德爾弗斯對其就業情況的不實介紹引起了同選區現任共和黨市議員李凱健(Ari Kagan)的指責；李凱健說，任何競選政治職位的人都應該讓公眾了解其工作的真實情況。李凱健將在6月的初選中與她競爭，以獲得第47選區的共和黨提名。

除了工作背景問題外，貝爾菲爾雷-德爾弗斯的居住地也引起爭議。選民登記顯示，就在今年1月，這名參選人聲稱自己住在史泰登島的一座聯排別墅。然而，在最近提交給市選舉委員會的連署簽名中，她將家庭住址列為47選區內貝瑞吉的一處獨棟住宅。

根據市府選舉規則，因為選區重畫，候選人在今年的競選活動中不必居住在他們希望代表的選區內。不過，在選舉日，候選人必須居住在選區內。李凱健說，貝爾菲爾雷-德爾弗斯之所以修改地址，就是為了提前符合競選的要求。不過，如果她仍住在史泰登島，而只是在連署簽名上放了一個布碌崙的地址，那就是大問題。

共和黨 教育局 布碌崙

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