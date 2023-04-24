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退伍軍人曹艾莊 參選皇后區市議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
華裔退伍軍人曹艾莊將代表共和黨及保守黨參選皇后區第25選區市議員。(取自其競選海報)
華裔退伍軍人曹艾莊將代表共和黨及保守黨參選皇后區第25選區市議員。(取自其競選海報)

根據市選舉局實時更新，華裔退伍軍人曹艾莊(Zhile Cao)，將代表共和黨及保守黨參選皇后區第25選區市議員，該選區包含艾姆赫斯特(Elmhurst)、傑克森高地(Jackson Heights)等地；曹艾莊的對手則包括現任議員克里斯南(Shekar Krishnan)以及民主黨挑戰者帕契科(Ricardo Pacheco)。

曹艾莊於2005年至2007年在雷克島監獄任督導員，並在設防等級最高的監獄中央隔離單位(Central Punitive Segregation Unit)負責囚犯運送工作，2008年至2012年間在陸軍服務，擔任通訊員及軍隊翻譯。2012年始則在私人保安公司工作，目前在紐約共和黨的地區選舉事務方面作兼職工作。

他的政綱主要包括保留特殊高中和資優班，保障兒童人權、不強制疫苗與口罩，解決紐約地鐵遊民問題，停止削減警察經費並要求警察全天候不間斷巡邏地鐵列車，改善收容所服務等。

另外，儘管他參加的是紐約市議員的選舉，在個人簡歷上，曹艾莊還提及參與「香港時代革命」以及「白紙革命」，並將致力「支持香港等地區人民對抗極權」。

此前，現任市議員克里斯南以及前紐約市警帕契科均已宣布參選。二者的分歧主要在於該區有爭議的第34大道開放街道(Open Street)項目，市議會及克里斯南持支持態度，帕契科及其組織卻強烈反對，稱民眾停車困難，緊急車輛也難以駛入。

市選舉局的最新競選資金統計則顯示，克里斯南已籌集19萬661元，其中17萬4800元來自城市匹配基金(public matching funds)， 帕契科籌集了4萬6338元， 4萬2963元為城市匹配基金，曹艾莊的籌金尚未顯示。

地鐵 警察 紐約市

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