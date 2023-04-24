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孟昭文辦便民活動 更新護照排長龍

記者高雲兒／紐約報導
前來更新和辦理護照的民眾大排長龍，有多名翻譯協助。(記者高雲兒／攝影)
前來更新和辦理護照的民眾大排長龍，有多名翻譯協助。(記者高雲兒／攝影)

為給民眾提供更多便利，國會眾議員孟昭文舉辦多場護照日活動，幫助民眾更新和辦理護照；她於23日在皇后區森林小丘郵局舉辦第三場活動，門口大排長龍，其中不乏許多英語能力不佳的華人長者，他們對此活動提供的便利表示感謝，盼望日後能有更多便利活動。

孟昭文此前表示，夏季是旅遊旺季，許多人都有出國打算；根據國務院的數據，民眾在夏季護照申請需求高漲，郵寄時間除外的常規處理時間，當下至少需10至13周，加急申請至少需7至9周，因此她舉辦護照日活動以提供便利。

23日中午，森林小丘郵局門口大排長龍，而且華人不少；住在森林小丘的李女士今年82歲，是來更新自己即將過期的護照。她說，自己的護照早就過期了，但是因為疫情沒去更換，且自己雖來美30年，但英語能力有限，活動能力也有限，如果需要去更新護照，需要忙碌的兒女請假。

李女士說，能夠參加這場周日在家門口舉辦的護照日活動，便不需兒女請假協助，活動還提供語言服務，給予她不少便利。雖然早上9時就到，等了四個半小時後才輪到，她仍表示理解，「開放了，大家都要出去轉轉了」。不過她提出，希望郵局能夠在華人聚居處提供翻譯服務，「上次我要寄個掛號信，要是有個翻譯就好了」。

住在貝賽的顧先生早上8時30分就出發，怕不好停車，花了一個半小時乘坐公交來到森林小丘，等了三個小時的他也不抱怨，「都是小事，事情辦好就行了」。同樣前來更新護照的他表示之前去過法拉盛郵局，卻被告知不提供護照更新服務，而且他英文能力有限，不知如何搜索信息，偶然從報紙看到這則活動，趕緊前來辦理。顧先生說，他期盼這樣的活動能夠多多舉辦，幫助更多不會英文的華人，尤其是像他這樣的老人。

華人 孟昭文 國務院

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