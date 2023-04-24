公車上猥褻少女 非裔男遭警追緝

皇后區公車上男子猥褻11歲女童，遭警方追緝。(市警提供)

近日在皇后區的Q77公車上發生一起女童性騷擾 案件，一名中年男子對11歲女孩在光天化日下進行猥褻，市警發布該男嫌照片，呼籲市民積極提供線索。

根據市警局消息，本月5日上午7時41分，在林登大道(Linden Boulevard )和法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Boulevard)附近的一輛Q77公車上，一男子從背後接近一名11歲女孩，趁機揉了揉女孩的手、大腿和臀部。女孩隨後下車躲開該男子，也未因此受傷。

根據市警公布的照片，男嫌是一名50歲左右的非洲裔男子，最後一次出現時戴著黑色口罩，上身著淺藍色T恤和灰色衛衣，下身著藍色牛仔褲和棕褐色靴子。

警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，或知曉任何此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。