華男突患惡疾 連江同鄉募捐

美國連江同鄉會代表赴院探望突患惡疾的同鄉劉昌興，並捐款支持。(連江同鄉會供圖)

現年40歲的福州連江人劉昌興兩個月前突然不適，後被診斷為鼻咽癌晚期，入院治療。他孤身一人在紐約打拼，身邊舉目無親，只得向同鄉會求助。美國連江同鄉會主席張雲攜數位同仁23日赴曼哈頓的紀念斯隆-凱特 琳癌症 中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)探望同鄉劉昌興，並捐贈3000元。

劉昌興2019年來到紐約，從事建材行業；他從今年2月26日開始感到臉部不適，28日發現臉腫脹起來，並進而影響了視覺，在求助了數家診所無果之後轉赴大醫院求診，直到3月20日才被確診為鼻咽癌；經過診斷，劉昌興鼻內長了一個惡性腫瘤，且已屬中晚期。從4月10日起，劉昌興開始接受化療，醫生表示，還需再做兩個療程才能評估下一步的治療方案以及未來的康復前景。

由於患病，劉昌興失去了勞動能力，治療期間的生活成本以及醫療自費部分成為一個沈重的負擔。劉昌興孤身一人在美，家人和親友由於種種原因暫時不便前來，他便與美國連江同鄉會取得了聯繫，尋求幫助。

同鄉會主席張雲介紹，在接到求助消息後，同鄉會經過評估，本著同鄉會扶危濟難、救急不救窮的服務原則，認為劉昌興的情況符合同鄉會的幫扶條件，因此計畫為其發起募捐活動，並在探望時先行籌集了3000元交到劉昌興手中。

民眾若有意捐款，可撥打電話諮詢張雲(646)523-5566、李友俊(646)301-3351、李美英(646)684-6764，募捐支票 信息為American Lianjiang Association Inc.，地址 33-70 Prince St. #602 Flushing NY 11354。