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康尼島建賭場公聽會 居民爭不休

記者胡聲橋／紐約報導
眾多康尼島居民在第13社區委員會公聽會反對建賭場。(取自李凱健推特)
眾多康尼島居民在第13社區委員會公聽會反對建賭場。(取自李凱健推特)

康尼島居民近日在布碌崙(布魯克林)第13社區委員會舉行的公開聽證會上，強烈反對在當地建賭場，反對者還在會議外集會，表達自己的意見。

康尼島居民就在當地建造賭場一事，歷來有兩派意見。支持者認為，賭場是促進當地經濟發展的一張王牌，可以為當地帶來更多的就業機會、人員和資金。但反對者表示，從其他地方的經驗看，賭場帶來的經濟效益很小，而且在當地安全資源有限、交通不發達的情況下，建造賭場會加劇這些問題，並且會提高附近的犯罪率。

在19日晚舉行的布碌崙第13社區委員會公開會議上，持不同意見的人再次發生衝突，爭論不休。兩百多名反對者前往這次會議的舉辦地Gargiulo餐廳，表達他們的反對意見；另外還有許多反對者在會場外集會，手持標語，高呼口號，堅決反對在康尼島建賭場。

共和黨市議員李凱健(Ari Kagan)一直反對建造賭場，他也參加了這次會議並發言，明確表示了自己的反對立場。

此前，在房地產巨頭Thor Equities、Saratoga Casino Holdings和Chickasaw Nations and Legends的支持下，競標開發康尼島賭場的開發商三月份公布了效果圖，初步將其命名為「The Coney」，並計畫將賭場建在著名的「旋風過山車」(Cyclone)和標誌性的木棧道旁邊。

不過，賭場是否建在康尼島，也還是一個未知數；紐約下州(downstate New York)一共只有三張賭場營業許可，開發商稱，申請過程競爭非常激烈。到目前為止，還沒有任何一個地方能百分百拿到賭場營業許可。

康尼島 布碌崙 就業

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