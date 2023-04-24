175億無主款 紐約州府籲民眾查詢領取
根據州主計長辦公室公布的數字，截至今年3月，主計長辦公室手中持有約175億元無人認領款項，其中包括紐約市居民的46億元，涉及帳戶超過2400萬個，其中曼哈頓金額最多；市民可以登錄州主計長辦公室網站查詢自己或親屬名下是否有政府所欠的資金。
主計長辦公室介紹，紐約州的銀行、保險公司、公司和法院都有義務向其報告休眠帳戶情況，也必須通過信件通知帳戶所屬人並登報公示，儘管如此，每年還是會有大量存有金額的休眠或無主帳戶無人認領，這些款項會被封存在主計長辦公室。通常，本應有所屬但無人認領的資金及其賬戶會以未支取支票、法院資金、紅利、保險、股票、債券、共同基金、電話或公共事業抵押款等形態存在，甚至會存在於博物館或軍隊遺棄財產中。
數據顯示，無人認領資金數額最大的是曼哈頓，有23億元，布碌崙(布魯克林)和皇后區居民則各被政府欠款10億元，長島兩郡的無人認領金額共超過8億6900元。而民眾向政府申領欠款的金額則非常有限，2023年，僅有約1億4000元資金得到了認領。
主計長辦公室提示居民，如需查詢自己是否有資金被政府所欠，可登錄https://pse.is/4sydgu，在查詢欄內輸入姓名即可。如果查詢所得結果過多，也可繼續增加細節，比如輸入更詳細的名字；而如果沒有搜索結果，還可嘗試輸入自己姓名的一些可能的錯誤拼法。此外，民眾還可以嘗試查詢親屬，特別是那些已經過世的親屬名下是否有被積欠的款項，這些帳戶上的欠款可以追溯到上世紀40年代，符合繼承條件者，將可以獲得這些欠款。
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